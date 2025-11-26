Dos miembros de la Guardia Nacional murieron en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

FOTO DE ARCHIVO. El frontis de la Casa Blanca, en Washington DC, Estados Unidos

Dos miembros de la Guardia Nacional murieron esta tarde en un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, según confirmó el gobernador del estado de Virginia Patrick Morrisey. El gobernador hizo una publicación en redes sociales donde afirmó que ya hay acciones coordinadas con las autoridades federales mientras avanza la investigación. Por ahora hay un sospechoso detenido que recibió un disparo que no compromete su salud, según indicó a la agencia Associated Press un oficial bajo condición de anonimato.

Imagen del lugar del tiroteo. Fuente: AP

La Guardia Nacional es una fuerza militar de reserva y la más antigua dentro de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Está compuesta por la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea. Según cifras de 2024 citadas por la CNN, en ese entonces la Guardia Nacional contaba con más de 325.000 soldados y aviadores. Cada estado y territorio de EE.UU., y la ciudad de Washington, tienen su propia Guardia Nacional, según dicta la Constitución de Estados Unidos.

Un gobernador puede convocar tropas para ayudar en caso de desastres naturales o conflictos civiles, y el presidente también puede ordenar el despliegue de tropas para misiones federales, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Esto es lo que hizo Trump en agosto pasado, en el marco de una pelea con la alcaldesa demócrata de Washington D.C Muriel Bowser a quien responsabilizó por una supuesta "anarquía" y proliferación de delitos, que no pudo sostener con fuentes legítimas. Por el contrario, los delitos violentos cayeron un 26% en los primeros siete meses de 2025, tras bajar un 35% en 2024, y la delincuencia en general declinó un 7%, según los datos del departamento de policía local.

El despliegue de la Guardia Nacional es una táctica que el presidente republicano ya usó en Los Ángeles, donde envió 5.000 soldados en junio en respuesta a las protestas por las redadas de inmigración de su administración. Funcionarios estatales y locales objetaron la decisión por innecesaria e incendiaria.

El mandatario tiene amplia autoridad sobre los 2.700 miembros de la Guardia Nacional de Washington, a diferencia de los estados, donde los gobernadores suelen tener el poder para activar las tropas. La Guardia Nacional ha sido desplegada en Washington muchas veces, incluso en respuesta al asalto del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio por una turba de partidarios de Trump.

Noticia en desarrollo