Gimena Accardi confesó toda la verdad de la infidelidad a Nicolás Vázquez: "Cometí un error"

Gimena Accardi rompió el silencio en Olga.

Gimena Accardi confirmó la infidelidad hacia Nicolás Vázquez, tras la separación a principios de julio de 2025. La actriz rompió el silencio para contar la verdad sobre este tema que sacudió al ambiente de la televisión y el espectáculo. "Cometí un error", dijo.

A primeras horas de la mañana de martes 19 de agosto, Gimena Accardi habló sobre la separación con Nicolás Vázquez después de casi 20 años en pareja en Sería Increíble, el ciclo donde se encuentra trabajando en Olga que se emite de 8 a 10 de la mañana. En medio de rumores que aseguran que hubo un tercero en discordia, la actriz lo confirmó en vivo.

"Sí en 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo la mitad de las cosas y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo", sostuvo sin dar nombres. "También es lo que necesito aclarar de algún modo", agregó refiriéndose a las distintas versiones de lo que circuló en el ambiente del espectáculo.

"Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en 18 años, di las explicaciones a mi marido, que era la persona a la que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo 'yo te sigo amando', esto a vos no te define", reveló Gimena sobre lo que le dijo Vázquez. En última instancia, expuso que ya estaban en un momento complejo de la pareja y concluyó: "En un relación que venía mal y venía en crisis con idas y venidas... no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante".

El comunicado de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sobre su separación

“Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, indicaron. Este mensaje dejó en claro que, aunque el cariño persiste, la convivencia se había vuelto insostenible.

Más tarde, Nicolás Vázquez profundizó en los motivos de la ruptura en diálogo con LAM y reconoció que atravesaban un desgaste que no pudieron revertir pese al amor. “Hay veces que no alcanza solo con el amor. La decisión la tomamos juntos”, precisó. “En un momento pensás que ya no hay que charlar tanto y hay que empezar a tomar decisiones. Tengo que dejar de hacerme el boludo en muchas cosas que tengo que sanar. Tengo que hacerme cargo”, aseguró.