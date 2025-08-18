Terrible: así le quedó la piel a Eliana Guercio tras la mala praxis sufrida en la cara

Eliana Guercio reapareció y mostró cómo le quedó la piel después de la mala praxis sufrida.

Eliana Guercio reapareció tras la mala praxis sufrida en su rostro, contó detalles de lo que le sucedió y cómo le quedó la piel. "Me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte", explicó la panelista de A la Barbarossa, ciclo emitido por las mañanas de Telefe, en su vuelta a la televisión.

“El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso, en las manos adecuadas, me dejaron la piel como una porcelana”, comenzó diciendo Eliana Guercio, quien continuó: "Una persona obsesionada con la estética no tiene las piernas llenas de arañas, a mí no me pasó por una obsesión con la estética, yo no me hago nada, a mí me pasó esto no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte”.

Asegurando que sufrió lesiones en su rostro, Eliana Guercio confirmó: "Es fundamental hacerlo en las manos adecuadas porque te pueden quemar, me escribió cualquier cantidad de gente preocupada porque tienen turno para hacérselo. Lo único que recomiendo es que vayan a un lugar que conozcan cómo trabaja, que te lo diga una amiga, una prima, una hermana, una vecina, alguien que te quiera, que se haya hecho el procedimiento y diga a mí me fue bien”.

Eliana Guercio aseguró irá a la Justicia

“Es como un peeling profundo. Pasaron un montón de cosas que yo no puedo explayarme en el tema, porque hay que hacer las cosas como corresponde, primero la denuncia judicial”, remató Eliana Guercio, quien pasará a instancias legales contra quienes atentaron contra su integridad en el tratamiento realizado.