Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Hace varios meses Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaron el fin de su historia de amor tras 18 años en pareja. Luego de varias teorías sobre qué había pasado entre ambos y posibles terceros en discordia, se conoció quién fue el amante de la famosa actriz. Esto se da luego de que ella confesara públicamente que le había sido infiel al actor.

Fue Pepe Ochoa quien desde el piso de LAM (América TV), expresó mientras le mostraba su teléfono a Yanina Latorre: "Te quiero mostrar la foto del chongo de Gimena Accardi, es muy lindo, espléndido. El 'random' que ella dijo. El 'Random' fueron dos encuentros casuales, tengo toda la cuenta de Instagram y todo del 'random'".

"Tiene 20 años para 21, es parte de un club, en el cual en ese club tenemos una persona en común. Hace básquet y rema. La historia de Ulises y Gime es luego de la separación. Lo conoce a él cuando vuelve en España, su compañero en el avión fue él", comentó el panelista.

Luego sumó: "Tiene un padre de mucho dinero, pero lo que sucede acá es que cuando están por bajar del avión coquetean, y ella le dijo escribime. Le escribió, se vieron y tuvieron solo dos encuentros, pero cuando Gime sale a la prensa a hablar de un random, ella hablaba de Ulises. Cuándo las personas del entorno de Nico escucharon esto, dudaron por qué sabían que la historia era otra".

Qué había dicho Gimena Accardi cuando confesó su infidelidad

Vale destacar que a mediados de agosto, Gimena Accardi había dicho en Olga que había sido infiel a Nico Vázquez. Al momento de responder de quién se trataba, había dicho: "Una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció, (fue) un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida".

"Estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Ya está. Fui perdonada y nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años", había confesado sobre la actitud de perdón que tuvo Nico Vázquez hacia ella.

En ese potente descargo, la actriz había expresado: "Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, que es a la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo 'yo te sigo amando, esto a vos no te define'".