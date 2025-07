Gimena Accardi rompió el silencio y contó toda la verdad de la separación de Nico Vázquez: "Es dolorosa".

Tras 18 años en pareja, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez anunciaron su separación. A través de un comunicado en común en Instagram, los actores dieron a conocer que ahora "seguían su camino por separado" y dieron lugar a los rumores y especulaciones. Por este motivo, Accardi decidió hacer otro posteo en donde contó la verdad de la separación.

Tanto en el programa de Yanina Latorre por América TV como en redes sociales, empezaron a salir las especulaciones sobre terceros en discordia e infidelidades por ambas partes. Sin embargo, al cabo de unas horas de haber hecho el comunicado oficial de la separación, Accardi volvió a las redes sociales para hacerle frente a los rumores: "Por favor, no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay tercerxs, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años".

En este marco, siguió: "Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida, no busquen roña donde no la hay". Por último, sentenció: "Hoy la decisión es esta y es dolorosa. Pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un 'hasta luego' y yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto".

Luego del anuncio de separación, Yanina Latorre indicó que "le habían llegado versiones" de infidelidades de ambos lados. Mientras que a él se lo relacionó con Mercedes Oviedo, su compañera de elenco en la obra Rocky, a ella la señalaron con Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano y con quien protagonizó una obra de teatro hace pocos meses. Sin embargo, por ahora estas versiones quedaron descartadas por parte de los protagonistas.

El anuncio de la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi

A través de sus historias de Instagram, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi compartieron el mismo posteo, en el cual anunciaban su separación definitiva. "Después de compartir 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", empezó el comunicado.

El comunicado de la separación.

Luego, seguía: "No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar". Además, pidieron respeto y privacidad para atravesar este momento tan difícil.