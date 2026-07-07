EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: declara un ex sospechoso ante el Tribunal y la familia espera respuestas

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.

Hace 23 horas

Caso Loan: qué dejaron las declaraciones de los familiares

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

10:36 | 05/07/2026

Caso Loan: crece la expectativa del juicio tras la declaración de los familiares

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

12:20 | 03/07/2026

"Laudelina plantó el botín": la fiscal del caso Loan apunta a la tía

La última jornada del juicio por la desaparición de Loan se caracterizó por testimonios que reforzaron la hipótesis de la Fiscalía sobre un presunto intento de encubrimiento.

Leer la nota completa

10:30 | 03/07/2026

Caso Loan: cómo sigue el juicio después de la declaración de los familiares

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

13:09 | 02/07/2026

Juicio por Loan: las fuertes declaraciones de la abuela Catalina contra Benítez

La abuela Catalina declaró en la séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan. Aseguró que Caillava le comentó que "se había perdido una criatura", criticó a Benítez y lo señaló como autor de la falsa versión del accidente.

Leer la nota completa

08:46 | 02/07/2026

Caso Loan: se esperan tres testimonios claves para este jueves

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

15:36 | 01/07/2026

"¿Querés negociar por Loan?": el extorsivo mensaje que recibió un hermano del nene

El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continúa hoy en Corrientes con la declaración de cinco hermanos del niño. Alfredo, otro de los hermanos, tuvo que interrumpir su testimonio por una crisis de llanto al recordar a su hermano menor. 

Leer la nota completa

10:07 | 01/07/2026

Caso Loan: hoy declara la abuela Catalina y los cinco hermanos del niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

18:30 | 30/06/2026

Declaró el hermano mayor de Loan y explicó qué hizo con las donaciones

Mariano Peña describió las sensaciones que tuvo el día que se perdió el rastro de Loan Peña, el 13 de junio de 2024. Al igual que sus padres, apuntó contra Laudelina Peña y les pidió a todos los imputados que "hablen". 

Leer la nota completa

17:18 | 30/06/2026

La mamá de Loan acusó a Carlos Pérez de saber dónde está el nene y él le respondió

María Noguera prestó declaración este martes durante el juicio por la desaparición del niño. Por el hecho, está imputada su tía Laudelina Peña y otras seis personas. Se los acusa de "sustracción y ocultamiento" del menor.

Durante varias horas se reconstruyó lo que sucedió aquel 13 de junio de 2024 en lo que parecía ser un habitual almuerzo familiar.

Leer la nota completa

13:06 | 30/06/2026

El papá de Loan apuntó contra Laudelina: las palabras en el juicio

José Peña declaró por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde se juzga a los 17 acusados por la desaparición de Loan. 

Leer la nota completa

10:05 | 30/06/2026

"No llegó al naranjal": la frase de la madre que retumba en el medio del juicio

Pocas horas antes de declarar en el juicio por la sustracción y ocultamiento de su hijo, Maria Noguera asegura que cree en la Justicia pero apunta a personas que aún no están detenidas.

Leer la nota completa

09:01 | 30/06/2026

Día clave en el juicio por Loan: hoy declaran los padres del niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

09:30 | 29/06/2026

Juicio por Loan: esta semana declaran los padres y crece la expectativa

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan

Juicio por Loan: esta semana declaran los padres y crece la expectativa

Leer la nota completa
Trending
INDEPENDENCIA
Gildo Insfrán encabezará el acto por el 210° aniversario de la Independencia
Las más vistas