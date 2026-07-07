El brote de ébola en Congo sigue en "fase de expansión", según la OMS

El brote de ébola en Congo aún no se ha estabilizado y sigue extendiéndose, y la transmisión se ve favorecida por los desplazamientos de la población, según dijo el martes una responsable de la Organización Mundial de la Salud.
República Democrática del Congo ha confirmado 1.561 casos, incluidas 506 muertes, en el peor brote jamás registrado de la rara cepa de ébola Bundibugyo, para la que no existe ningún tratamiento ni cura probados.
"Por desgracia, sigue en fase de expansión. Nos gustaría poder decir que se está estabilizando, pero, francamente, todavía no podemos afirmarlo", dijo a los periodistas la doctora Anne Ancia, representante de la OMS en el país, a través de una videoconferencia desde Bunia, el epicentro de la epidemia.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Señaló que siguen existiendo importantes retos, como la casi saturación de algunos centros de tratamiento del ébola, con niveles de ocupación en torno al 90%.
Otra dificultad es que los trabajadores que enferman en la localidad minera de Mongbwalu no buscan tratamiento a nivel local, sino que viajan y propagan la enfermedad a nuevas regiones, añadió.
"Los desplazamientos de la población, la inseguridad persistente y la fragilidad del sistema sanitario siguen complicando los esfuerzos por controlar el brote", afirmó.
Con información de Reuters