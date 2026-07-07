EN VIVO
CONGO

El brote de ébola en Congo sigue en "fase de expansión", según la OMS

07 de julio, 2026 | 07.52

El brote de ébola en Congo aún no se ‌ha estabilizado y ‌sigue extendiéndose, y la transmisión se ve favorecida por los desplazamientos de la población, según dijo el martes una responsable de la Organización Mundial de la ​Salud.

República Democrática ⁠del Congo ha confirmado 1.561 ‌casos, incluidas 506 muertes, ⁠en el peor brote ⁠jamás registrado de la rara cepa de ébola Bundibugyo, para la que ⁠no existe ningún tratamiento ​ni cura probados.

"Por desgracia, ‌sigue en fase de ‌expansión. Nos gustaría poder decir ⁠que se está estabilizando, pero, francamente, todavía no podemos afirmarlo", dijo a los periodistas la ​doctora ‌Anne Ancia, representante de la OMS en el país, a través de una videoconferencia desde Bunia, el epicentro de ⁠la epidemia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Señaló que siguen existiendo importantes retos, como la casi saturación de algunos centros de tratamiento del ébola, con niveles de ocupación en torno al 90%.

Otra dificultad es que ‌los trabajadores que enferman en la localidad minera de Mongbwalu no buscan tratamiento a nivel local, sino que viajan y propagan la enfermedad ‌a nuevas regiones, añadió.

"Los desplazamientos de la población, la inseguridad persistente y ‌la fragilidad ⁠del sistema sanitario siguen complicando los esfuerzos por ​controlar el brote", afirmó.

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Nafta
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 7 de julio
Las más vistas