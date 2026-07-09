Feinmann dijo cosas horribles de Diego y Gianinna lo ubicó.-

El periodista Eduardo Feinmann volvió a quedar en el centro de la polémica después de comparar a Diego Maradona con Lionel Messi en su programa, y esta vez la respuesta llegó desde un lugar inesperado: Gianinna Maradona salió a cruzarlo sin filtro desde sus redes sociales.

La repudiable frase de Feinmann sobre Maradona

Todo comenzó cuando Feinmann arrancó su descargo con una definición encendida sobre el capitán de la Selección: "Messi es el mejor del mundo sin drogas, sin escándalos, sin abuso de mujeres, sin ser fiestero. Un hombre de familia, un gran jugador, un gran competidor. No es amigo de los dictadores y asesinos. Es todo lo que está bien". A partir de ahí, vinculó ese perfil con un supuesto rechazo del kirchnerismo hacia el rosarino: "Por eso es tan odiado por los kirchneristas. Lo detestan. Nunca lo quisieron, aunque ahora si se suben a la onda…".

El conductor fue por más y lanzó la frase que terminó de generar repercusión: "Voy a decir algo políticamente incorrecto y por qué creo que está muy por encima de Maradona, porque Maradona representó lo peor del argento".

La respuesta de Gianinna, sin vueltas

Las palabras de Feinmann llegaron rápido a Gianinna, que no tardó en salir al cruce: "Lo que Juan dice de Pedro dice más de Pedro que de Juan. En definitiva, lo más triste es que un comunicador hable con esa violencia de un ser humano".

La hija del Diez sumó una defensa cargada de emoción hacia la figura de su padre: "Su ídolo y máximo referente en la vida habló maravillas de mi viejo en un montón de ocasiones y yo me quedo con eso. Con Celia y mi mamá hablando todos los días, con la felicidad de mi hijo y de todo un país gracias a él".

Gianinna salió a defender a su papá.

Gianinna no se guardó nada y agregó: "Que la vida y los de arriba se encarguen de él. Yo estoy muy orgullosa de lo que fue mi papá como jugador, como mi persona y como mi papá". El intercambio subió de temperatura en las últimas horas del 8 de julio, mientras Feinmann todavía no volvió a referirse públicamente al tema.

Gianinna cerró su descargo con la frase que sintetiza la distancia entre ambos: "Podés compartir su ideología política o no, pero mi papá es pueblo, pasión, tatuaje, bandera, canción… vos no".