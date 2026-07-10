Cómo es Foreign Tongues, el nuevo disco de The Rolling Stones: 10 curiosidades del álbum que marca otro capítulo en su historia.

Más de seis décadas después de su formación, The Rolling Stones vuelven a demostrar que todavía tienen mucho por decir. La banda integrada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood lanzó Foreign Tongues, su 25° álbum de estudio, apenas tres años después del exitoso Hackney Diamonds (2023), ganador del Grammy. El nuevo trabajo reúne 14 canciones que mezclan el ADN clásico stone con nuevas búsquedas sonoras y letras que dialogan con la actualidad.

Las 10 curiosidades que hacen de Foreign Tongues uno de los lanzamientos más importantes del año

1. Es el álbum de estudio número 25 de la banda

Con Foreign Tongues, los Stones alcanzan un nuevo hito en una carrera que comenzó en 1962. El disco llega luego del gran recibimiento de Hackney Diamonds, que marcó el regreso del grupo tras 18 años sin editar un álbum de canciones inéditas.

2. Fue grabado en menos de un mes

El álbum nació durante un intenso período creativo en Metropolis Studios, en el oeste de Londres. Según contó Mick Jagger, las sesiones fueron rápidas y muy concentradas, lo que permitió capturar la energía espontánea de la banda.

Keith Richards aseguró que ese ritmo ayudó a mantener la frescura de las canciones, mientras que Ronnie Wood destacó que varias tomas quedaron prácticamente listas desde el primer intento.

3. Andrew Watt vuelve a producir

Después del éxito de Hackney Diamonds, el productor Andrew Watt volvió a ponerse al frente del nuevo disco. Su trabajo volvió a combinar el sonido clásico de los Stones con una producción contemporánea, algo que la crítica destacó como una de las claves del buen momento artístico que atraviesa la banda.

4. Charlie Watts aparece en una de las canciones

Aunque falleció en 2021, el histórico baterista Charlie Watts participa en Hit Me In The Head, gracias a una grabación realizada durante una de sus últimas sesiones con la banda. Se trata de uno de los momentos más emotivos del disco y funciona como un homenaje al músico que acompañó a los Stones durante casi seis décadas.

Aunque falleció en 2021, el histórico baterista Charlie Watts participa en "Hit Me In The Head".

5. Hay invitados de lujo

El álbum suma colaboraciones de figuras de distintas generaciones del rock. Entre los invitados aparecen Paul McCartney, Robert Smith (The Cure), Steve Winwood y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers, además de los habituales Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan.

6. Incluye un homenaje a Amy Winehouse

Uno de los momentos más inesperados del disco es la versión de You Know I'm No Good, uno de los grandes clásicos de Amy Winehouse. La elección tiene un significado especial, ya que Ronnie Wood mantenía una estrecha amistad con la cantante británica.

7. También hay un guiño a Chuck Berry

El cierre del álbum llega con Beautiful Delilah, una reinterpretación del clásico de Chuck Berry, uno de los artistas que más influyó en la formación musical de los Rolling Stones desde sus comienzos.

8. Algunas canciones nacieron durante las sesiones de Hackney Diamonds

Keith Richards reveló que parte del material surgió mientras la banda trabajaba en Hackney Diamonds y que, en un principio, incluso pensaron publicar ambos proyectos como un álbum doble. Finalmente decidieron reservar varias composiciones para desarrollarlas con mayor profundidad y convertirlas en un trabajo independiente.

Keith Richards reveló que parte del material surgió mientras la banda trabajaba en Hackney Diamonds.

9. Hay letras con referencias a la actualidad

Aunque el disco no es abiertamente político, varias canciones incorporan comentarios sobre el mundo contemporáneo. Uno de los casos más comentados es Mr. Charm, donde la banda lanza una crítica hacia el empresario Elon Musk utilizando la expresión "mad mogul" ("magnate loco"), en una reflexión sobre el poder y la influencia económica.

10. La portada también es una obra de arte

La tapa de Foreign Tongues fue realizada por el reconocido artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn, quien definió el proyecto como "un diálogo con una de las fuerzas culturales más perdurables de la historia". Su pintura aporta una identidad visual diferente a uno de los discos más ambiciosos de la etapa reciente de los Stones.

La tapa de Foreign Tongues fue realizada por el reconocido artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn.

Con Foreign Tongues, The Rolling Stones vuelven a demostrar que la creatividad no entiende de edades. Entre homenajes, colaboraciones estelares, canciones con espíritu blusero y guiños al presente, el grupo británico firma un álbum que mira hacia adelante sin perder de vista las raíces que lo convirtieron en una de las bandas más influyentes de la historia del rock.