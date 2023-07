Quién es la novia de Mick Jagger: la edad de la pareja del líder de los Rolling Stones

Te contamos quién es la pareja de Mick Jagger, cuántos años tiene y los secretos de su relación con el legendario cantante de los Rolling Stones.

Los rumores de que Mick Jagger, el mítico cantante de los Rolling Stones, estaría por contraer matrimonio nuevamente son cada vez más grandes. La prensa internacional ya da por sentado que prontamente se casará con su actual pareja, la modelo Melanie Hamrick.

En este artículo te contamos todo sobre ella y su relación con Jagger, su edad actual, cómo se conocieron y varios detalles mas que no te podés perder.

¿Quién es la novia de Mick Jagger?

Mick Jagger junto a su pareja, Melanie, y su hijo Deveraux

A sus 79 años, Mick Jagger actualmente está en pareja con la modelo Melanie Hamrick, de tan sólo 36. Ambos se conocieron y están saliendo desde el 2014, y juntos tuvieron a Deveraux, el octavo hijo de Jagger, de seis años.

Según informa The Mirror, la pareja estaría pensando en casarse prontamente. Durante un reciente viaje a Nueva York, se habría confirmado su compromiso. Una fuente cercana a la joven de 36 años reveló: "Melanie comentó a sus amigos en el American Ballet Theatre que está comprometida con Mick. Llevaba un anillo de compromiso y ahora es su prometida. Su familia también está emocionada y apoya su compromiso".

La aclaración sobre el anillo surgió el pasado mes de noviembre, cuando Melanie habló con los medios durante la presentación de su primera novela, First Position. El impresionante anillo de diamantes que llevaba despertó dudas y preguntas. No era una joya común y corriente, lo que generó especulaciones. Hamrick respondió con humor: "Tengo que reírme, ¿me dio Mick el anillo? Sí. ¿Está en este dedo? Sí. En mi opinión, es un anillo de promesa. Seremos inmaduros y lo llamaremos anillo de promesa", aclaró la modelo.

Aunque los detalles de la ceremonia son desconocidos, como la fecha, el lugar o incluso si se llevará a cabo. "No hay planes de boda, pero el compromiso significa mucho para Melanie, eso es lo que ha estado diciendo. Todos sus amigos están felices por ella", agregó la fuente principal de la noticia.

Los matrimonios de Mick Jagger

Lo que sí se sabe es que este sería el tercer matrimonio del cantante de The Rolling Stones. A lo largo de su vida, Mick Jagger ha tenido ocho hijos con cinco mujeres diferentes, aunque solo ha contraído matrimonio sólo en dos ocasiones.

El primero de sus matrimonios fue con Bianca Pérez Mora (1971-1977), una relación que estuvo envuelta en rumores de adulterio y de la cual tuvieron una hija. En el libro "The Rolling Stones All the Songs: The Story Behind Every Track", publicado en 2016 por Philippe Margotin y Jean-Michel Guesdon, se relata que Bianca llegó a declarar: "Mi matrimonio terminó el día de mi boda".

Después de su divorcio, el cantante le propuso matrimonio a la modelo Jerry Hall, con quien contrajo matrimonio en 1990 y estuvo junto hasta 1999. Durante este matrimonio, tuvieron cuatro hijos. Además de estos matrimonios, Mick tuvo un hijo con la actriz Marsha Hunt y otro con la modelo Luciana Morad Gimenez.