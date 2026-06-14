Cuántos mundiales jugó Dibu Martínez con la Selección Argentina

Dibu Martínez.

Pocos futbolistas lograron transformar su nombre en sinónimo de heroísmo futbolero como Emiliano Martínez. El arquero nacido en Mar del Plata pasó de ser un suplente itinerante en Inglaterra a convertirse en uno de los máximos ídolos de la Selección Argentina, protagonista de algunas de las noches más importantes de la historia reciente del fútbol nacional.

Con actuaciones decisivas en definiciones por penales, una personalidad que divide opiniones y una capacidad única para aparecer en los momentos clave, el "Dibu" se ganó un lugar privilegiado en la memoria colectiva de los argentinos. Su consagración en Qatar 2022 marcó un antes y un después, pero el Mundial 2026 lo encuentra de nuevo como una de las grandes figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Cuántos Mundiales jugó Dibu Martínez

Emiliano Martínez disputó un Mundial con la Selección Argentina y ahora está en condiciones de jugar el segundo de su carrera luego de recuperarse de la fractura de una mano.

Su debut mundialista ocurrió en la Copa del Mundo de Qatar 2022, torneo en el que fue titular durante toda la competencia y terminó siendo una de las grandes figuras del campeonato.

Aquella participación no fue una más. El arquero fue determinante en varios momentos clave, especialmente durante las fases eliminatorias. Sus actuaciones en las tandas de penales frente a Países Bajos y Francia resultaron fundamentales para que la Albiceleste levantara su tercera Copa del Mundo.

Dibu Martínez.

Ahora, con el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el marplatense afrontará su segunda experiencia mundialista como uno de los referentes del plantel campeón del mundo.

La atajada que cambió la historia en Qatar 2022

Si hay una imagen que resume la carrera de Dibu Martínez es la histórica intervención frente al delantero francés Randal Kolo Muani en los últimos segundos de la final del Mundial de Qatar.

Con el partido empatado 3 a 3 y cuando parecía que Francia tenía el gol del triunfo, Martínez reaccionó con una salvada extraordinaria que evitó la derrota argentina y forzó la definición por penales. Minutos después volvió a ser decisivo desde los doce pasos,lo que lo llevó a recibir el Guante de Oro como mejor arquero del torneo.

Aquella noche terminó de convertirlo en una figura histórica para la Selección Argentina, comparable con otros grandes héroes mundialistas que marcaron distintas generaciones.

Todos los títulos que ganó Dibu Martínez

La carrera de Martínez está dividida entre una larga etapa de construcción silenciosa en Europa y una explosión de éxitos a partir de su llegada a la Selección.

Con la Albiceleste conquistó cuatro títulos oficiales:

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Copa América 2024.

A nivel de clubes también consiguió una importante colección de trofeos.

Con Arsenal FC ganó tres FA Cup y tres Community Shield, mientras que en 2026 logró uno de los mayores éxitos de su carrera europea al conquistar la Europa League con Aston Villa FC.

Luego de ese título continental, el arquero aprovechó los festejos para responder a quienes cuestionaban su palmarés fuera de la Selección. "Decían que solo gano títulos con Argentina. Estaban equivocados", expresó ante los hinchas, en una frase que rápidamente se viralizó.

De suplente en Inglaterra a mejor arquero del mundo

La historia del Dibu también es una de perseverancia. Llegó a Inglaterra en 2009, cuando apenas tenía 16 años, después de ser transferido desde las inferiores de Club Atlético Independiente al Arsenal. Durante más de una década atravesó préstamos, suplencias y momentos de incertidumbre. Sin embargo, nunca abandonó el objetivo de consolidarse en la élite.

El gran punto de inflexión llegó en 2020, cuando aprovechó una oportunidad inesperada en Arsenal y mostró un nivel que llamó la atención de toda la Premier League. Poco después fue transferido al Aston Villa, donde terminó de convertirse en uno de los mejores arqueros del mundo.

Esa evolución también quedó reflejada en los premios individuales. Fue elegido mejor arquero del planeta en los premios The Best de 2022 y 2024, ganó el Trofeo Yashin en 2023 y 2024, y recibió el Guante de Oro tanto en el Mundial de Qatar como en la Copa América 2024.

Con apenas un Mundial disputado, pero una actuación que ya forma parte de la historia grande del fútbol argentino, Martínez afronta la Copa del Mundo 2026 con la posibilidad de seguir ampliando una leyenda que parece no tener techo.