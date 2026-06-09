Cómo es el entrenamiento de una mano de Dibu Martínez para jugar en Argentina

El arquero solo ataja con una mano para no perder ritmo de entrenamiento.

A casi una semana de que se produzca el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, hay una imagen que genera bastante preocupación entre los hinchas. Esto es producto de que Emiliano "Dibu" Martínez es protagonista de un video donde se lo puede ver entrenando a la par de sus compañeros, pero lo particular se encuentra en que lo hace con una sola mano.

Lo primero a mencionar es que el arquero sufrió una lesión ósea en la mano izquierda en la previa de un partido de Aston Villa. De hecho, llegó a sumar minutos en esa condición. Una decisión que culminó con noticias favorables, porque una intervención forzada o golpe desmedido podría haber provocado que quedara automáticamente descartado de la nómina de 26 convocados al certamen.

"Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país", expresó Martínez en un video que difundió en las redes sociales. En la imagen se puede apreciar que dispone de un vendaje especial en su mano derecha. Es notable la diferencia entre una exterminidad y la otra. Lo mismo sucedió cuando fue exigido en trabajos con pelota.

En un video que se difundió en las redes sociales, el experimentado arquero se encuentra perfilado para que le tiren el balón y a la expectativa de poder alcanzarlo con su mano izquierda. Cada uno de los movimientos se encuentra contenido con dicha extremidad. Un esfuerzo para llegar con ritmo que sorprende y que arrancó varios elogios entre los hinchas.

Sin embargo, hay buenas noticias pensando en el debut de Argentina frente a Argelia para la tarde del martes 16 de junio. Esto es producto de que los médicos de la delegación estiman que Emiliano va a ser titular. El hecho de que en el video aparezca con un vendaje permite entender que el proceso de evolución avanza de gran manera porque ya le retiraron el yeso.

Además, se desprende que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tiene el plan de que el arquero no ataje frente a Islandia, pero que comience a entrenar de manera exigente en la semana previa al debut argentino. “Muy bien. Llego, llego...", expresó hace unos días después de la victoria ante Honduras.

Mientras se alejan los fantasmas de su lesión, el mercado de pases de Europa expone que Martínez cuenta con enormes chances de que cambie de equipo después de que el Mundial culmine. Esto es producto de que Aston Villa habría recibido una propuesta formal para negociar su salida. Y los rumores indican que se les complicará de gran manera mantener al arquero en el plantel.

“Dibu Martínez es la primera opción de la Juventus para la posición de arquero. Las negociaciones están en curso, pero por ahora no hay ningún acuerdo económico. Los agentes del portero estarán en Italia este fin de semana”, expresó el periodista italiano Di Marzio. Es probable que con el correr de las horas se conozcan nuevos detalles.