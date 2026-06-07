Sin vueltas: Marcelo Bielsa explicó por qué Luis Suárez no va al Mundial con la Selección de Uruguay

El entrenador argentino dio detalles de por qué el atacante del Inter Miami no jugará el Mundial.

Una de las sorpresas del Mundial fue que Luis Suárez no se encuentra dentro de la nómina de jugadores convocados que Uruguay utilizará para afrontar los partidos de la primera ronda. Esto es producto de que Marcelo Bielsa decidió viajar con tan solo cuatro atacantes. Es por ello que se decidió consultarle cuál es el motivo que hay detrás de esta ausencia de uno de los delanteros más importantes del fútbol sudamericano.

Lo particular de la lista que fue presentada es que el entrenador argentino solo decidió quedarse con los servicios de Rodrigo Aguirre de Tigres de México, Brian Rodríguez del América de México, Federico Viñas del Real Oviedo de España y Darwin Núñez del Al-Hilal de Arabia Saudita. De los mencionados, el que actúa en el conjunto español descendió a la segunda categoría.

Esto provocó que se arme una polémica más que interesante entre los hinchas uruguayos. Al punto que se tradujo en una consulta formal a Marcelo Bielsa sobre su determinación. "Yo no tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin, por Viñas y por Rodrigo Aguirre. Son decisiones en las que no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”, señaló.

“El comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la Selección, cosa que siempre entendí como un pronunciamiento valioso y sincero”, agregó en referencia al delantero. Lo que permite entender que, a pesar del ofrecimiento, nunca lo tuvo en consideración porque ya se había quedado con los nombres que incluyó en la nómina pensando en el armado de las estrategias para desempeñarse en el grupo H.

Hay que recordar que Luis Suárez fue el que inició el conflicto con Marcelo Bielsa al hacer una denuncia en la que manifestó maltratos. “A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América y había que callar por respeto a la Selección”, expuso. “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buendía”, agregó.

Aquellas palabras generaron un escándalo dentro de la selección uruguaya. Al punto que los directivos más importantes de la federación se vieron obligados a tomar una decisión y esa fue la de apoyar al técnico argentino, que lo ratificaron en el cargo. Mientras que el experimentado atacante quedó marginado de las convocatorias y no volvió a sumar minutos.

Incluso el pedido de disculpas que Luis Suárez expresó hace unas semanas fue suficiente para que Marcelo Bielsa considere sus servicios. “Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial. Dije una cosa que no tenía que haber dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar”, afirmó.