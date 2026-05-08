A menos de dos meses para el inicio del Mundial, los cuerpos técnicos de las selecciones clasificadas se encuentran armando la lista de 55 jugadores que deben presentar el próximo 11 de mayo. Hay un jugador que decidió arrepentirse de las palabras expresadas hace un tiempo y resaltar que se encuentra a disposición de sumar minutos en la próxima edición del campeonato organizado por FIFA.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día; ni saludaba. No, porque ya conocía la situación y es sabido que Bielsa no es de lidiar con los líderes o jugadores con experiencia; prefería evitar todo eso porque estaba la Selección por encima y no quería meterme en ese momento, que yo era partícipe de la Selección y no quería formar parte de un problema”, expresó Luis Suárez hace un tiempo en DSports.

Tras aquellas declaraciones, el delantero uruguayo quedó marginado de la selección y nunca más volvió a ser convocado. “A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América y había que callar por respeto a la Selección”, comentó. Sin embargo, el paso de los meses expone que se encuentra dispuesto a negociar una tregua con el fin de volver a ponerse la camiseta y en un contexto más que especial como es el Mundial.

“Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial. Dije una cosa que no tenía que haber dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar”, explicó Luis Suárez en las últimas horas. Los comentarios que circulan son que no habría chances de que sea convocado a formar parte de la delegación que próximamente se entrenará en Estados Unidos. No obstante, el delantero remarcó que no se trata de un mensaje directo a Marcelo Bielsa. Algo que permite apreciar cierta contradicción en sus palabras, porque hay una firme intención firme de regresar al conjunto nacional. “Están dando mal el mensaje, porque yo no dije que sí me llamara Bielsa… dije que a la selección nunca se le puede decir que no”, remarcó en la conferencia de prensa que el Inter Miami organizó hace unas horas tras el último entrenamiento.

Las estadísticas de Luis Suárez como jugador del Inter Miami señalan que disputó 95 partidos de manera oficial, se despachó con 44 goles y entregó 30 asistencias a los 29 años. “Sigo teniendo esa adrenalina, esa ilusión de querer seguir jugando”, culminó. Entiende que es la última oportunidad de participar en un evento máximo como es un Mundial y comenzó una campaña para ganarse un lugar en la lista de 26. Una que debe presentarse el 30 de mayo.

¿Por qué no fue a River?

A mediados del 2026, River sabía que iba a perder a Julián Álvarez por haberlo vendido al Manchester City. Por ende, Marcelo Gallardo trató de buscar un jugador de jerarquía internacional para que su partida no se sintiera y así fue como Enzo Francescoli decidió apuntar a Luis Suárez para sumarlo al plantel. Aunque había una condición y es que se debía eliminar a Vélez en la Copa Libertadores.

"Estuve muy cerca. Hablábamos con el Muñeco en ese momento, con Enzo Francescoli también. Pero bueno, justo quedaron eliminados con Vélez y no daba para hacerlo", expresó el delantero en charla con Davoo Xeneize. Por ende, esto provocó que active negociaciones con Nacional de Uruguay, donde disputó la Copa Sudamericana, pero al poco tiempo sufrió la eliminación.