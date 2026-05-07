Un juez de Nueva York hace pública la supuesta nota de suicidio de Epstein

FOTO DE ARCHIVO. Un documento que incluye la línea "Es un placer poder elegir el momento de decir adiós", descrito como una nota de suicidio supuestamente escrita por el difunto Jeffrey Epstein

Un ​juez federal de Estados Unidos hizo público el miércoles un documento descrito como una nota de suicidio supuestamente escrita por el difunto Jeffrey Epstein, en la que ‌se incluye la frase: "Es un privilegio poder ‌elegir el momento de decir adiós".

Epstein, financiero estadounidense caído en desgracia y acusado de tráfico sexual, fue hallado muerto en su celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019, en lo que se dictaminó como un suicidio.

Se dice que la nota manuscrita fue encontrada por su antiguo compañero de celda, el asesino convicto y exagente de policía Nicholas Tartaglione. El juez federal de distrito Kenneth Karas, que supervisó el caso Tartaglione, hizo pública ​la nota tras una solicitud ⁠del periódico New York Times, que informó de su existencia la semana pasada.

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Karas dictaminó ‌que la nota reunía los requisitos para ser considerada un documento judicial ⁠sujeto al derecho de acceso del público, ya ⁠que se presentó en relación con el caso penal de Tartaglione. Tartaglione cumple cuatro cadenas perpetuas consecutivas por asesinatos relacionados con el narcotráfico. Karas supervisó ese caso.

El juez no encontró ningún ⁠motivo legal para mantenerla bajo secreto de sumario. Pero tampoco avaló la autenticidad ​de la nota, ni evaluó su cadena de custodia. En su ‌lugar, consideró que esas cuestiones eran irrelevantes ‌para la decisión de levantar el secreto de sumario.

"Ninguna de las partes ha identificado ⁠ninguna consideración contraria que justifique el secreto de la nota", dictaminó el juez.

La nota, garabateada en un bloc de notas amarillo, fue presentada por los abogados de Tartaglione, quien fue compañero de celda de Epstein durante aproximadamente dos semanas en julio de 2019, mientras ambos ​se encontraban recluidos ‌en una cárcel de Manhattan.

"Me investigaron durante mes(es): ¡¡¡No encontraron NADA!!! Por lo que resultaron cargos de hace 15 años", dice la nota, según una imagen de la misma publicada en el expediente judicial. "Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¡¡¡Romper a llorar!! NO TIENE GRACIA: ¡¡NO VALE LA PENA!!"

Epstein ⁠se declaró culpable en 2008 en Florida de solicitar los servicios de prostitución de una menor, una condena que condujo a un controvertido acuerdo con la fiscalía y a una breve pena de cárcel. Fue detenido de nuevo en julio de 2019 y acusado de tráfico sexual de menores, acusado de reclutar y abusar de menores de edad en Nueva York y Florida.

La nota salió a la luz en julio de 2019, después de que Epstein fuera encontrado con vida en ‌su celda de Manhattan con marcas en el cuello, lo que las autoridades describieron más tarde como un aparente intento de suicidio. Según las descripciones públicas de Tartaglione, la nota estaba escondida dentro de un libro en la celda que compartían. Epstein murió varias semanas después, el 10 de agosto de 2019, en un incidente independiente que se dictaminó como suicidio.

Tartaglione mencionó la ‌nota en una entrevista en un pódcast el año pasado, pero el asunto cobró gran relevancia después de que el Times informara de su existencia el pasado jueves. El Times informó de que los ‌investigadores federales nunca vieron ⁠la nota y que esta no figuraba entre los millones de documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia en los últimos ​años.

Al ordenar el levantamiento del secreto, el juez rechazó las preocupaciones sobre privacidad, argumentando la muerte de Epstein y el amplio debate público sobre la supuesta nota.

Con información de Reuters