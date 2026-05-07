Lo confirmó Jonatan Viale: la razón por la que Milei no "entrega la cabeza" de Manuel Adorni

Jonatan Viale confirmó la razón por la que Milei no "entrega la cabeza" de Manuel Adorni.

En medio del escándalo que envuelve a Manuel Adorni y al Gobierno de Javier Milei, el periodista Jonatan Viale reveló en Radio Rivadavia la razón por la cual el Presidente no "entrega la cabeza" de su Jefe de Gabinete. "Es lo que yo creo", aseguró.

Jonatan Viale confirmó la razón por la que Milei no "entrega la cabeza" de Manuel Adorni.

"Yo lo que creo es... Me parece que el presidente sabe que la situación del Jefe de Gabinete es delicada, cuanto menos, pero no le quiere entregar la cabeza al periodismo. Me parece que pasa por ahí", explicó Jonatan Viale, y agregó: "Es algo que también les pasó a otros gobiernos. Macri decía 'nunca les voy a entregar la cabeza de Marcos Peña a ustedes, ni lo sueñen'. Era muy criticado. Cristina decía lo mismo con Moreno: 'cuanto más me pida Clarín la cabeza de Moreno, menos se la voy a dar'. Y Milei dijo algo parecido".