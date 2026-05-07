Luis Majul criticó a Javier Milei tras su brote en LN+: "Igual a un panelista"

Luis Majul criticó las formas de Javier Milei en vivo.

Javier Milei dejó mucha tela para cortar tras su intempestivo llamado a LN+ para salir al aire, durante el pase entre Luis Majul y Esteban Trebucq. Allí habló principalmente sobre Manuel Adorni, la investigación que la Justicia le está realizando al vocero presidencial y por qué decide mantenerlo en el cargo a pesar del costo político que este acarrea.

En ese sentido, el presidente sostuvo que está "perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien" y que se efectúa contra él una "carnicería mediática" con "números mal hechos con mala intención" y aseveró: "Ni en pedo se va". La forma en que el jefe de estado se expresó, no solo por su verborragia, sino por el tono, generó repercusiones de todo tipo. Esto incluyó al propio Majul, quien este jueves en El Observador analizó lo dicho por Milei.

Javier Milei bancó a Manuel Adorni durante su comparencia ante la Cámara de Diputados.

Luis Majul criticó a Javier Milei

El periodista expuso que "no es lo mismo que yo diga 'ni en pedo', que el presidente diga 'ni en pedo'", siendo consciente de que "Milei fue un gran panelista de Intratables", aunque dejó en claro que no es lo mismo esto que tener que tomar las riendas de un país.

"Fue un gran candidato a Presidente de la Nación y ganó la presidencia de la nación, porque fue un gran candidato. Como Presidente de la Nación, no puede ser igual a un panelista de Intratables, ni de ningún otro programa", lanzó de forma contundente, aclarando que "eso es lo que pienso yo". "Vos podés pensar lo que quieras y te podés enojar o gritar. Cada uno puede pensar lo que quiera", sentenció.