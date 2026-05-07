La justicia de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) resolvió a favor de los taxis una disputa histórica que estos mantenían con Uber, Cabify y Didi, al determinar que los choferes de estas plataformas digitales deben cumplir con las mismas obligaciones que los taxistas tradicionales.

Así lo hizo el último miércoles la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña al revertir parcialmente un fallo de primera instancia de la justicia local.

En concreto, la sentencia determinó que los choferes de estas aplicaciones deberán contar, entre otras cosas, con una licencia de conducir de tipo profesional y con seguros tanto para el automóvil como para específicamente el conductor, los pasajeros y por responsabilidad civil.

Según argumentó la Cámara, el servicio brindado por Uber, Cabify y Didi constituye un "transporte de pasajeros de hecho" más allá de la falta de regulaciones actuales. Así, desestimó que se traten de un servicio de "transporte privado" entre el "socio" conductor y el pasajero, como argumentaban las aplicaciones.

En este contexto, la justicia consideró que es "irrazonable" la exigencia de estos elementos de regulatorios a los taxis cuando no se los exige a las plataformas que prestan el mismo servicio, lo que afecta su derecho a la igualdad.

Además, el fallo de segunda instancia cuestionó al gobierno porteño por haber incurrido en conductas contradictorias, dado que considera a la actividad de estas plataformas como "clandestina" pero igualmente permitió su publicidad en espacios públicos, lo que llevó a que no ejerciera debidamente su poder de policía sobre ellas.

Como consecuencia, la Cámara intimó al gobierno de CABA a imponer tres condiciones sobre las plataformas. En primer lugar, deberá iniciar los procedimientos para cobrarles Ingresos Brutos. En segundo lugar, deberá fiscalizar la publicidad que realizan para advertir que el servicio podría ser prestado por choferes sin licencia profesional ni seguros obligatorias. Y, en tercer lugar, no podrá cobrarle a los taxistas los trámites para la renovación de su carga regulatoria obligatoria.

Qué dijeron Uber y Cabify sobre el fallo de la justicia de CABA en su contra

Tras la difusión pública del fallo, las aplicaciones de choferes reaccionaron a la sentencia en su contra por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Fuentes con conocimientos aclararon a este portal que este fallo "no cambia nada porque todos los viajes de Uber están cubiertos por Galicia Seguros"

Representantes de Cabify señalaron a El Destape que "como nosotros siempre estuvimos inscriptos para traslados de pasajeros, los requisitos para los conductores en nuestro caso son seguro profesional y el seguro correspondiente", dando a entender que ya cumplen con las condiciones exigidas por la justicia porteña. "De todas manera estamos evaluando hasta donde se extiende el fallo", agregaron.

En tanto, representantes de Uber se limitaron a mencionar a este medio que habían tomado conocimiento del fallo pero que todavía estaban analizando sus alcances, pues Uber no fue parte de este proceso judicial. "El fallo se refiere a un litigio de larga data entre actores privados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no modifica la forma en que opera nuestra plataforma ni las condiciones bajo las cuales se brinda el servicio. Seguimos enfocados en ofrecer más opciones de movilidad seguras y confiables, y en generar oportunidades económicas flexibles para miles de conductores en todas las ciudades de la Argentina", precisaron.