La pizzería Galpón de Tacuara sacó una promoción vinculada al caso Adorni. "Increíblemente rica", aseguran.

La investigación de la Justicia sobre Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito desde que se convirtió funcionario de Javier Milei sigue calando hondo en la sociedad. Ahora, una cervecería de Buenos Aires lanzó una llamativa promoción de sus "Pizzas Adorni" y causó furor en redes. "Increíblemente ricas", dice el anuncio.

Mientras se sale a luz que el jefe de Gabinete gastó más de 245.000 dólares en efectivo por remodelar su casa del country Indio Cua con un jacuzzi, una bacha de mármol y una cascada en una pileta, la cervecería Galpón de Tacuara lanzó una iniciativa en sus redes sociales.

"Pizzas Adorni, inentendiblemente ricas", dice la imagen que publicó la cervecería en su cuenta de Instagram de su sede de Pacheco. "Muzza, napo, fugazzeta, rúcula y parmesano. Elegí tu favorita", agregan en el mensaje. La promoción, publicada la semana pasada, reunió rápidamente más de 4.000 likes, miles de compartidos y cientos de comentarios de usuarios que preguntaban por el lanzamiento.

Los mejores comentarios

"¿Que propiedades tiene?", preguntó un usuario. "Un 3% más ricas que el resto!", escribió otro. En tono irónico, los mensajes hacían referencia no solo a los diversos inmuebles que tiene el funcionario y a las presuntas coima que cobraba Karina Milei en el caso Andis, sino también a otras críticas al Gobierno libertario

"Viene con cascada de queso incluida?", "Una jubilada me dio plata para que me compre dos!", "Son un afano estas pizzas!", "También hacen pizzas con masa de ñoquis?", "A deslomarse comiendo!", agregaron diferentes usuarios.