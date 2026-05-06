Residentes del Hospital Posadas continúan reclamando contra el importante ajuste del gobierno de Javier Milei en el área de salud y realizan una nueva jornada de protesta este miércoles para visibilizar que con los sueldos actuales no llegan a fin de mes. Las y los trabajadores sostienen que la situación es crítica a causa de despidos, falta de insumos, demoras interminables y dificultades para acceder a especialidades. "Algunos residentes trabajamos más de 100 horas por semana, estudiamos más de 10 años y nuestro salario no llega al millón de pesos", denunciaron.

Las autoridades del hospital prometieron un bono a cobrar en abril, pero luego lo patearon para más adelante. Desde el Gobierno Nacional siguen pidiendo más tiempo, pero la situación empeora. El Destape se comunicó con el Ministerio de Salud y le informaron que el titular de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), Diego Masaragian, fue al Posadas hace dos semanas. "Una reunión en la que se escucharon los reclamos", explicaron. Los trabajadores recuerdan que sólo consiguieron una promesa de "buscar presupuestos".

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Desde las 10, trabajadores del Posadas realizaron un "abrazo" al establecimiento para visibilizar la interminable lucha frente a la motosierra de la gestión libertaria. "Somos profesionales, terminamos nuestras carreras y estamos haciendo una especialidad. El Posadas es el hospital de mayor complejidad en la zona oeste, tiene la terapia intensiva más grande del país y un servicio de emergencias que es de derivación en toda la zona. Además, el servicio de clínica médica más grande que recibe derivaciones desde todo el país... Se atienden a cerca de 6 millones de personas", explicó Eugenia Garay, R4 de terapia intensiva del hospital.

El brutal ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei afecta a todas las especialidades. Desde médicos pasando por fonoaudiólogos, kinesiólogos, enfermeros, odontólogos hasta trabajadores sociales. "Estamos reclamando, hace ya casi dos años, un aumento salarial porque terminamos siendo los residentes peores pagos de todas las jurisdicciones entre privados, CABA, PBA y las demás provincias del país", añadió en diálogo con El Destape.

Los residentes denuncian que actualmente no existe ningún tipo de diálogo con el Ministerio de Salud.

En este marco, las y los residentes señalan que con el nuevo reglamento dejaron de ser trabajadores para ser "becarios". ¿Qué significa esto? Que quienes están bajo el régimen de "Beca Institución" no poseen recibo de sueldo y simplemente reciben una transferencia y un comprobante de su realización, sin carga sociales (aguinaldo, jubilación y obra social), junto con un bono adicional de 300 mil pesos. Por otro lado, el régimen anterior -conocido como Beca Ministerio- sí posee el descuento de los aportes pero no puede cobrar bonos por reglamento.

"También empezaron a darse otro tipo de problemas, como por ejemplo el recorte de los cupos para las nuevas residencias. Este año van a ingresar 70 residentes menos respecto del 2025, es decir que habrá 70 especialistas menos el año que viene", añadió Garay.

Por otro lado, en una actualización del reglamento de residencias, también se plantea que además de la guardia de 24 horas, los residentes trabajen "media jornada más al otro día". "Mienten al decir que trabajamos 45 horas semanales porque tenemos especialidades quirúrgicas -como traumatología, urología, cirugía general, neurocirugía, terapia intensiva, clínica médica, pediatría y emergentología-. Somos residencias que trabajamos más de 100 horas por semana; debido a la necesidad que tiene cada especialidad", marcó la médica.

Reclamos que no llegan a destino

Desde este portal se consultó al Ministerio de Salud sobre la situación en el Posadas y aseguraron que "la beca de un residente de primer año es de 1.400.000 pesos", pero El Destape se accedió a diversos comprobantes de pago que demuestran lo contrario. Sólo la "Beca Institución", con un adicional que está por fuera de la beca, puede acercarse a dicho número. En cambios, los profesionales de primer año bajo la "Beca Ministerio" reciben entre 904 y 940 mil pesos mensuales.

"El Hospital Posadas nos empezó a ofrecer plata a cambio de que no reclamemos. Primero ofrecieron un bono de 300 mil pesos, después otro de 500 mil... Todo por fuera del sueldo. Y al final, no terminaron pagando ninguno de todos esos bonos que habían prometido a cambio de no reclamar", expresó Garay. A esto se suman despidos en el área de seguridad, mantenimiento y limpieza; todos ellos pasaron a ser privatizados y tercerizados.

Mientras tanto, la Dirección del Posadas prometió a "todos los trabajadores del hospital" que cobrarían, en el mes de marzo, un bono de todas las obras sociales. "En marzo, nos dijeron que se iba a abonar en abril y en abril, que era en mayo. Así la siguen pateando y no terminan de abonarlo nunca", sentenció.

En este contexto de desesperación, quienes lideran el Posadas sostienen que "no pueden resolver el reclamo, todo depende de Salud" mientras que el Ministerio asegura que depende de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

La ANES, según la página oficial del Gobierno, busca "optimizar el uso de recursos públicos, reducir costos administrativos y mejorar la calidad de la gestión sanitaria". El administrador, Diego Masaragian, se acercó al Posadas recientemente y dijo "que iba a averiguar y buscar presupuestos", recordó Garay y continuó: "Pero todos te dicen 'vamos a ver, denos tiempo' y así pasan los meses", manifestaron. Mientras que Garay cerró: "El bono de la Dirección del Posadas lo prometieron sin plata, ahora esa plata la maneja la ANES. Todos se terminan lavando las manos".