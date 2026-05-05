Bolivia ahora quiere volver a endeudarse con el FMI tras seis años

Seis meses después de que asuma el derechista presidente Rodrigo Paz, el Gobierno de Bolivia volvió a pedir financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) por primera vez en seis años. En un intento por reforzar sus reservas y dar señales al mercado, el Ejecutivo boliviano solicitará un préstamo de hasta 3.300 millones de dólares.

"Este acuerdo incluye un financiamiento de acuerdo al progreso económico del país y de acuerdo a las reformas que hagan sostenible la economía boliviana", reveló el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, al medio local Radio Activa Bolivia.

Si bien aclaró que "no se ha pedido todavía ningún crédito", el ministro argumentó por qué Bolivia vuelve a buscar fondos del organismo internacional que dirige Kristalina Georgieva y que tiene como principal accionista a Estados Unidos.

"Normalmente lo que se hace con el Fondo es un acuerdo para tener recursos líquidos de libre disponibilidad que puedan ayudar a sostener las principales variables económicas y que permitan también certidumbre en el progreso de nuestra economía", explicó Lupo.

Recientemente, el medio especializado Bloomberg había revelado que el Gobierno de Paz estaba en conversaciones con el FMI para arribar a un nuevo desembolso, a seis años de que la exmandataria de facto Jeanine Áñez pida el último préstamo. Aquél crédito, de US$327 millones, fue devuelto luego en 2021 por el expresidente Luis Arce, quien lo calificó de "irregular y oneroso".

Además de la cancelación que llevó adelante Arce, el otro antecedente importante de Bolivia con el FMI se remonta al 2005, cuando el organismo anunció una condonación histórica de deuda. En total, el Fondo había decidido perdonar una deuda externa de 3.300 millones de dólares a 19 países, entre ellos Bolivia, que ahora solicita ese mismo monto para engordar sus arcas.

Según Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa de Bolivia se situó en 13.429,8 millones de dólares a marzo de 2026.

Negociaciones con otros organismos

A las negociaciones con el FMI se suman otros actores del mercado mundial con los que la gestión de Paz está en tratativas. Según reveló Lupo, el Ministerio de Economía está "en conversaciones con los organismos para poder tener recursos de libre disponibilidad y líquidos que nos permitan también avanzar en la flexibilidad en otros mercados, como el mercado cambiario", indicó.

"Igualmente los recursos para inversión, que han sido ya comprometidos por el BID, por la CAF, por el Banco Mundial, y que, obviamente, queremos también disponerlo más pronto, porque son recursos para las regiones, son recursos para infraestructura, para transporte, para agua, para desarrollo urbano, etcétera, que el país necesita, y no es para el gobierno, es para todas las regiones", agregó.

De acuerdo con Bloomberg, el gobierno boliviano contrató a Deutsche Bank Securities y Santander para medir el interés de una emisión de bonos en moneda extranjera. Sería la primera vez que acude a este tipo de financiamiento en los últimos cuatro años.