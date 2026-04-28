Estados Unidos y Bolivia firmaron un acuerdo sobre litio y otros minerales

El presidente boliviano Rodrigo Paz y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.

El gobierno de los Estados Unidos anunció este lunes la firma de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos con Bolivia, entre los que destaca el litio. Lo confirmó la propia embajada norteamericana en Sucre a través de un comunicado, en el que se comprometieron a "impulsar la prosperidad" de ambos países. Desde el gobierno boliviano no hicieron declaraciones al respecto.

Tras la asunción de Rodrigo Paz al frente del país, el mandatario denunció la "increíble corrupción" en el sector energético de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Acusó a los ex presidentes Evo Morales y Luis Arce de ejecutar "robos extraordinarios superiores a los 15 mil millones de dólares" y de liderar "una mafia" dentro del Ministerio de Hidrocarburos, por lo que ordenó una reestructuración dentro de esa entidad. Además anunció hace algunas semanas la preparación de una nueva Ley de Hidrocarburos para reconfigurar el modelo boliviano y atraer nuevas inversiones, a la par que informó que comenzaría a estrechar lazos con los Estados Unidos de Donald Trump para eso. Desde Washington fueron férreos opositores a los gobiernos de Morales por sus ambiciones de acceder al litio guardado en el altiplano, por lo que vieron con buenos ojos los anuncios de Paz.

La firma del memorando esta semana fue hecha el subsecretario para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales estadounidense, Caleb Orr, y el ministro de Minería de Bolivia, Marco Antonio Calderón de la Barca. Las autoridades locales no emitieron declaraciones al respecto del acuerdo, mientras que la embajada norteamericana en Bolivia lo difundió a través de sus redes sociales.

El ministro boliviano Marco Antonio Calderón de la Barca y el secretario estadounidense de Asuntos Económicos y Energéticos, Caleb Orr.

"Estados Unidos está comprometido a trabajar con Bolivia bajo el liderazgo del Presidente Paz para atraer inversiones que impulsen la prosperidad tanto en Estados Unidos como en Bolivia y aseguren las cadenas de suministro de minerales críticos", según dijo el comunicado de la Embajada estadounidense en suelo boliviano.

Las reservas de litio de Bolivia, el botín que le interesa a Washington

Actualmente Bolivia cuenta con una de las mayores reservas estimadas de litio a nivel mundial, con alrededor de 23 millones de toneladas de acuerdo a cálculos del Gobierno. Sin embargo, fuentes oficiales del país sudamericano denuncian que su producción es considerablemente menor que la de sus vecinos Argentina y Chile, por culpa del "estancamiento" al que habría llevado las políticas proteccionistas de los gobiernos del MAS.

El presidente Paz, que asumió en noviembre, prometió en campaña que le resulta prioritario que el país cuente con una Ley del Litio, para la cual estaría trabajando en la nueva Ley de Hidrocarburos que enviaría al Congreso en las próximas semanas.

Washington se vio relegado de las negociaciones por el litio boliviano en los últimos años, a partir de la cercanía que el ex presidente Arce mostró con países como Rusia, China e India, con quienes firmó acuerdos para la extracción de ese material. Bajo el argumento de que Arce no propuso en el Congreso esos acuerdos, hoy el presidente Paz quiere rescindir esos pactos y acercarse más a Estados Unidos.