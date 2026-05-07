LN+ quiso hacer un móvil defendiendo a Milei y salió todo mal.

El PAMI atraviesa una crisis marcada por cortes de servicios, recortes en prestaciones y demoras en la entrega de medicamentos. En este contexto, durante una transmisión de LN+ en vivo desde una sede en Hurlingham, un administrativo aseguró qué el gobierno de Javier Milei amenaza con el cierre del Programa de Asistencia Médica Integral.

Un móvil en vivo de LN+ en Hurlingham se acercó a una sede de PAMI para indagar acerca de las problemáticas que atraviesa la organización. Sin embargo, el enfoque de las preguntas del periodista aseguraban que el conflicto se debía a la interna entre la Cámpora y el intendente local, Damián Selci. Lejos de estar de acuerdo, el administrativo de esta sede de PAMI, Emanuel, aseguró que la culpa es enteramente del gobierno de Javier Milei: “El gobierno quiere cerrarlo”.

El móvil de LN+ que no salió como esperaban

La crisis del PAMI afronta un fuerte ajuste fiscal que afecta a jubilados, incluyendo paros de médicos de cabecera y suspensión de la atención pública. En este marco, afiliados aseguran que el gobierno no soluciona los conflictos. “El gobierno está ensañado con la salud pública, no solamente es una cuestión partidaria”, asegura el administrativo del PAMI, Emanuel. Además, afirma que el gobierno tiene como objetivo eliminar todo el sector público: “Sea educación, salud, servicios públicos en general”, sumó.

Por otra parte, garantiza que la crisis que atraviesa el PAMI no es partidaria y que los empleados no son de la Cámpora, son nacionales: “Esto es independiente a la ideología política, esto es nación y los empleados son empleados nacionales, no son empleados de la Cámpora”.

Al ser consultado por el motivo detrás de que esta sea la cuarta ocasión en que desde el PAMI de Hurlingham se pronuncian por este caso, Emanuel se sorprendió y respondió de manera contundente: "Porque es el centro que están buscando cerrar...".