Revés de la Corte Suprema al Gobierno por la reforma laboral: rechazó definir su validez

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el per saltum que había presentado el Gobierno nacional para que fallara a partir de la reforma laboral. Los jueces del máximo tribunal consideraron que no están los "requisitos" para habilitar ese recurso judicial, con el que el Gobierno buscó saltear instancias para dejar firme la ley. Pese a que la decisión del tribunal fue contraria a lo que pedía el Ejecutivo, desde Rosada dijeron a este portal la resolución beneficia a la reforma oficialista. “Lo que perjudicaba al Gobierno era que esté el Per Saltum seis meses en la Corte. Está diciendo no corresponde ahora porque la norma está vigente. Diez días tardó,” sostuvieron.

"A juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia. Por ello, se declara inadmisible el recurso interpuesto", señalaron los magistrados en el fallo.

Tras la declaración de inconstitucionalidad de gran parte de la reforma laboral por un juez de primera instancia en el fuero laboral, la Procuración del Tesoro solicitó un per saltum el pasado 16 de abril. No obstante, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó dicho fallo y restableció la vigencia total de la ley de modernización.

En el recurso que presentó el Gobierno, que tenía más de 70 páginas, se insistió en que "se conceda el recurso con efectos suspensivos y se mantenga la plena vigencia de la Ley N°27.802" y que "oportunamente revoque la medida cautelar dictada por un juez incompetente". Desde Casa Rosada argumentaron que la apelación fue concedida con "efecto devolutivo", por lo que no suspende su aplicación, y advierten que la intervención directa del máximo tribunal "es el único camino eficaz para evitar un daño mayor".

El camino de la ley en la Justicia

Después de un fallo favorable que suspendía más de 80 artículos custionados por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Cámara del Trabajo revocó el amparo al que había hecho lugar el magistrado Raúl Ojeda. "Modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación, deducido por el Estado Nacional, contra la resolución que admitió la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo, de la República Argentina", dijo el fallo firmado por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino.

Días después del fallo, la CGT recusó a los dos camaristas que volvieron a darle vigencia a la reforma laboral. Además de exigir que volviera a hacerse lugar al amparo, la central obrera puso el foco en el juez Pesino, premiado por el Gobierno con el pedido de renovación de su pliego a pesar de haber cumplido 75 años. "Hubiesen esperado más, el grado de obscenidad que se tomaron, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna, sino que molesta y mucho", semanas atrás el cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo en diálogo con Futuröck.