Incendio en el Parque Tabasco de Villahermosa

Al menos cinco personas fallecieron a consecuencia ‌de un ‌incendio en un enorme recinto ferial en el sureste de México, informaron el jueves autoridades.

El siniestro, cuyas causas se desconocen hasta el momento, sucedió durante la ​madrugada del ⁠jueves en Villahermosa, en el ‌estado Tabasco, y ya ⁠está controlado, dijo ⁠Protección Civil. Según medios locales, el fuego se propagó mientras tenía lugar ⁠un concierto musical al ​que asistían miles de ‌personas.

Medios de comunicación ‌y usuarios de redes sociales ⁠mostraron imágenes del momento de la tragedia, en las que puede verse a decenas de ​personas ‌huyendo despavoridas del lugar mientras una columna de humo negro cubre el cielo.

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El gobernador de Tabasco, Javier May, ⁠lamentó el suceso y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, que al parecer fueron expositores feriales que no pudieron salir a tiempo del recinto. "No se ‌detectó que se habían quedado adentro. Personal de limpieza que entró no los vio", dijo May en rueda de prensa.

La autoridad agregó ‌en un mensaje en X que ya han comenzado las investigaciones para ‌determinar ⁠las causas del incendio y anunció un programa de ​recuperación económica para los comerciantes y empresas afectadas.

Con información de Reuters