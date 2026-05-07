El evento principal se realizará el 24 de mayo de 2026

La Lotería de Santa Fe confirmó el lanzamiento del Sorteo Especial Quini 6 Mundial, una iniciativa pensada para aprovechar la emoción que genera el Mundial FIFA 2026. Este sorteo extraordinario entregará 10 premios de 15 mil dólares cada uno, libres de impuestos, a apostadores de todas las provincias argentinas.

El evento principal se realizará el 24 de mayo de 2026 y los ganadores serán elegidos mediante un sistema electrónico que seleccionará al azar diez cupones entre todos los vendidos. Desde la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe indicaron que el objetivo es brindar más oportunidades y darle un impulso especial a uno de sus productos más populares.

Los premios se pagarán en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del 22 de mayo de 2026. Además, la Lotería aclaró que las deducciones impositivas ya están cubiertas por el organismo, por lo que los beneficiarios recibirán el monto íntegro anunciado.

Desde la institución destacaron que esta propuesta busca “seguir acercando emociones y beneficios a miles de apostadores” en un contexto donde la convocatoria deportiva está en su punto más alto. En paralelo, el Quini 6 acumula un pozo multimillonario para el sorteo que se realizará el domingo 6 de mayo.

Una de las novedades es que la participación será automática. No habrá que hacer trámites adicionales: todos los tickets comprados para sorteos entre el 3 y el 24 de mayo inclusive entrarán en el sorteo especial. Esto simplifica la experiencia para los jugadores y amplía sus chances de ganar.

El proceso de selección de ganadores se realizará mediante una rutina “random” en el sistema informático de la Lotería, que elegirá al azar los números de los tickets ganadores entre todos los vendidos en el periodo indicado. El día del sorteo se publicará un extracto oficial con la información necesaria para identificar a los ganadores, incluyendo número de secuencia, agencia vendedora, localidad y provincia.

El material gráfico del Quini 6 Mundial será exclusivamente digital y estará disponible desde el 30 de abril de 2026 a través de un enlace que se compartirá con la red comercial y autoridades provinciales. Por eso, la Lotería hizo hincapié en la importancia de conservar el ticket físico, especialmente para quienes no resulten ganadores en los sorteos tradicionales, ya que será necesario para reclamar el premio especial si corresponde.

En casos donde el cupón ya haya resultado ganador en modalidades habituales, se recomendó que el agenciero cargue el premio a nombre del ganador. El beneficiario deberá contar con el número de secuencia para facilitar los controles y la correcta identificación.

Finalmente, se confirmó que el pago de estos premios especiales estará a cargo exclusivamente de la C.A.S. Lotería de Santa Fe y se realizará de forma centralizada, sin importar en qué provincia se haya comprado el ticket ganador.

Los premios se pagarán en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del 22 de mayo de 2026.

Qué números salieron en el último sorteo del Quini 6