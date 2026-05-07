El nuevo Waka Waka: Shakira mostró un adelanto de su canción para el Mundial 2026

Shakira será la encargada de la canción oficial del Mundial 2026.

Shakira volverá a ser la voz del evento deportivo más importante del planeta, ya que será la encargada de la canción oficial del Mundial 2026. La estrella colombiana sorprendió a sus seguidores al compartir un primer adelanto del videoclip de Dai Dai, el nuevo himno que se estrenará oficialmente el próximo 14 de mayo.

Las imágenes grabadas en el emblemático Estadio Maracaná muestran a la artista en un despliegue visual de alto impacto, reafirmando su estatus como la figura definitiva en la unión de la música y el fútbol internacional. A través de sus redes sociales, la barranquillera expresó su alegría por estar ligada a la FIFA por cuarta vez en su trayectoria.

Este nuevo proyecto consolida un vínculo histórico que comenzó hace dos décadas y que dejó una huella imborrable en la cultura popular. Con Dai Dai, Shakira busca repetir el fenómeno global de sus composiciones anteriores, aportando un ritmo que promete acompañar la pasión de los hinchas en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Shakira, la artista más vinculada a los Mundiales del siglo XXI

La historia de la cantante con las Copas del Mundo es extensa y exitosa; su primer gran acercamiento fue en Alemania 2006, cuando fue la artista invitada en el Estadio Olímpico de Berlín antes de la final. En aquella oportunidad, interpretó Bamboo, una versión especial de su hit Hips Don't Lie junto al rapero Wyclef Jean.

Ese debut marcó el inicio de una era donde su nombre se volvió sinónimo de ceremonia mundialista, destacándose por su energía y capacidad para unir diversas culturas sobre el escenario. Cuatro años más tarde llegaría su mayor hito deportivo: el Waka Waka (This Time for Africa).

Su actuación en la clausura de Sudáfrica 2010, celebrada el 11 de julio en Johannesburgo, es recordada como una de las más brillantes de la historia. Acompañada por Freshlyground y un grupo de bailarines locales, Shakira logró crear un himno que aún hoy, dieciséis años después, sigue siendo la referencia absoluta al pensar en la música de un Mundial, gracias a su espectacularidad y mensaje de unidad.

Finalmente, su última participación oficial fue en Brasil 2014, donde se unió al talentoso Carlinhos Brown para presentar La La La (Brazil 2014), una adaptación de su tema Dare. Con el anuncio de Dai Dai, Shakira se prepara para escribir un nuevo capítulo en esta cronología de éxitos.