Pese al 42% de pobreza en Chaco, el presidente de LLA afirmó que "el hambre es una mentira"

El presidente de La Libertad Avanza de Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, encendió la polémica al asegurar que en Argentina “el hambre es una mentira”. Sin embargo, el último informe del Indec expone la realidad de la gestión de Javier Milei: en Gran Resistencia, 4 de cada 10 son pobres y más de 56 mil viven en la indigencia.

A fines de marzo, el Gobierno nacional salió a festejar que la pobreza bajó y alcanzó a 8,5 millones de personas en el segundo semestre del 2025 y cerró el año en 28,2%, lo cual significó una reducción de 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre. Sin embargo, la aparente caída está bajo cuestionamiento por el desmanejo estadístico, ya que la realidad de la calle refleja salarios pulverizados, profunda caída del consumo y jubilaciones en el piso.

Más de un mes después de la "celebración", una publicación en la cuenta de Instagram de "Capi" Rodríguez generó repudió por promover la idea de que cada persona puede contribuir a mejorar su situación alimentaria desde su propio hogar. En el video se lo ve cosechando mandiocas en una huerta experimental ubicada en su propiedad.

El dirigente libertario explicó que su mensaje busca cambiar la mentalidad de dependencia que, según él, se instaló en la sociedad. De esta manera, ejemplificó con la insólita posibilidad de cultivar alimentos en espacios pequeños: “En tu balcón podés hacer un perejil, una cebollita de verdeo, porque vos podés. A vos te dijeron que no podías, que tenés que depender de otra persona para comer, lo básico del ser humano, la comida. Pero yo te digo que eso es una mentira”.

El relato libertario se cae como un piano si se analiza el cuadro crítico que atraviesa Chaco: en Gran Resistencia, la pobreza trepó al 42,2% de las personas y la indigencia al 13,2%, los peores números entre los aglomerados del NEA relevados por el Indec.

Las medidas económicas del gobernador Leandro Zdero y su apoyo a las reformas estructurales del Gobierno nacional golpean de lleno el bolsillo de los chaqueños, que sufren por el ajuste y luchan por llegar a fin de mes, aunque muchos no lo logran.

En términos absolutos, en el principal conglomerado chaqueño hubo 180.486 personas pobres y 56.427 indigentes, sobre una población total estimada en 428.187 personas. Los números del Indec también confirmaron que en esta zona el desempleo alcanzó al 8,2%. Esta fragilidad laboral se enfrenta, además, a un costo de vida elevado. Según el ISEPCI, una familia chaqueña necesitó en febrero $1.348.922 para no ser pobre.

Alarma en Chaco: la deuda de Zdero dejó un bache de más de $37.000 millones en la provincia

La situación financiera de Chaco encendió señales de alerta tras conocerse los niveles de endeudamiento registrados durante el primer cuatrimestre de 2026: según un reciente informe publicado por Politikón Chaco, la gestión de Leandro Zdero se ubica entre las más comprometidas del país en términos de deuda, con una brecha de de más de $37.000 millones entre lo emitido y lo pagado.

El dato surge ya que, tomando los primeros cuatro meses del año, Chaco enfrentó vencimientos por un total de $200.494 millones y en el mismo periodo, la provincia colocó deuda (emisiones) por $162.809 millones. Es decir, se endeudó por casi el mismo monto que abonó, pero además, aún queda pagar una parte del pasivo del primer cuatrimestre. Esto deja una diferencia superior a los $37.000 millones, reflejando que los recursos obtenidos mediante endeudamiento no lograron cubrir la totalidad de las obligaciones asumidas.

El desfasaje se agravó especialmente en abril, cuando la provincia no realizó nuevas emisiones, pero sí debió afrontar pagos significativos por capital e intereses de bonos y letras. Esta situación expone una presión creciente sobre las cuentas públicas y limita el margen de maniobra del Ejecutivo provincial.

En este contexto, el Gobierno chaqueño recurrió a mecanismos extraordinarios de financiamiento. A través del Decreto 219/2026, la Nación habilitó adelantos de coparticipación para 12 provincias, entre ellas Chaco, ante las dificultades de acceso al crédito en los mercados. Estos fondos serán destinados principalmente a cubrir compromisos vinculados a deuda en dólares.

El ministro de Hacienda provincial, Alejandro Abraham, reconoció que el cumplimiento de estas obligaciones implica un “importante esfuerzo”, en un escenario donde la recaudación se ve afectada por la caída de la actividad económica a nivel nacional.

Sin embargo, estos adelantos representan una solución de corto plazo. Se trata de préstamos que deben devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa de interés del 15%, lo que incrementa la carga financiera futura. Además, se descuentan automáticamente de los recursos coparticipables, reduciendo aún más la disponibilidad de fondos para la provincia.