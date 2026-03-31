Más pobreza y tensión social: el duro pronóstico de las organizaciones sociales

El gobierno de Javier Milei avanza con la eliminación del programa Volver al Trabajo: una asignación de 78 mil pesos por mes (congelada desde 2023) para 900 mil personas de 18 a 49 años en situación de vulnerabilidad en todo el país. El monto, que individualizado puede parecer poco, no sólo ayudaba a paliar un contexto muy difícil para cada uno de los beneficiarios sino que además en las provincias más pobres del país representaba entre el 4% y el 9% de la economía local. Por ejemplo, en Chaco (adonde gobierna el radical libertario Leandro Zdero), un año del plan Volver al Trabajo significaban más de 42.100 millones de pesos inyectados en la economía provincial (lo que representaba entre un 7% y un 9% del total). En el Gran Resistencia, adonde el 48% de la población es pobre según el Indec, el plan atenuaba las vulnerabilidades.

Según un alarmante documento interno de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), al que tuvo acceso El Destape, el programa Volver al Trabajo sirvió como red de sostén en economías locales críticas, con impacto multiplicador en el consumo y reducción de la brecha de informalidad. En ese sentido, el estudio advierte que la eliminación del programa –que se hará efectiva una vez sea depositado el último pago, durante los primeros días de abril– "generará una contracción significativa del consumo regional y un fuerte salto de pobreza donde más pesa". En concreto, la UTEP prevé:

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Para el Norte Argentino (Chaco, Formosa, Santiago del Estero) una caída del consumo de entre 8% y 10% y un aumento de la pobreza de 8 a 15 puntos porcentuales extra. El nivel de la pobreza llegaría al 50%.

En el Litoral y el Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes) una caída del consumo del 4% al 7%, con la pobreza aumentando de 5 a 10 puntos porcentuales. Los indicadores de pobreza llegarían al 40%.

Para la región Pampeana y el AMBA (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba) un impacto moderado en el consumo moderado, con una retracción del 2% al 4% y una suba de la pobreza de 2 a 5 puntos porcentuales, sobre todo en sectores vulnerables por fuera del AMBA y con menos impacto en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Mientras que en la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) el efecto sería casi nulo en la macroeconomía, con una caída del consumo de entre 1% y 2%), y en la pobreza, con un posible aumento de uno a tres puntos porcentuales para unos niveles generales actualmente ubicados entre el 20% y el 30%.

El documento prevé además que en todos los casos aumentará la economía informal, es decir, el trabajo no registrado “de emergencia”, y que quienes más sufrirán la finalización del programa serán los comercios barriales, que atravesarán cierres de negocios por la afectación del consumo popular. Dice la UTEP: "Estos efectos causarán tensión social en el NOA y periferias urbanas".

"Piquetazo" nacional

En repudio a la eliminación del programa, las organizaciones sociales convocaron a un "piquetazo" nacional el martes 7 de abril, día previsto para el último pago del Volver al Trabajo. Algunos de los que convocan son la UTEP (integrada por el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos), Libres del Sur, el Frente Popular Darío Santillán, la Federación Nacional Campesina y el Polo Obrero, entre otras organizaciones.

El argumento del gobierno de Javier Milei sobre la reconversión del programa hacia la capacitación para la inserción laboral es mirado con mucho escepticismo y desconfianza por las organizaciones. Toman el ejemplo del programa Potenciar Trabajo, que capacitaba en oficios como construcción, albañilería y electricidad y también en tareas sociocomunitarias, y que en sus dos mejores años (2021 y 2022) llegó a 110 mil personas con empuje y fuerte inversión estatal. "¿Y esta gente va a capacitar a 750 mil personas sin poner un mango? Imposible", analizaba uno de los integrantes de la UTEP.

El contexto social que retratan los integrantes de las organizaciones sociales es dramático. "Comer una vez al día es la regla. Y en algunas familias esa comida es caldo de huesos y la verdura en mal estado que descartan las verdulerías. Una situación desesperante para miles y miles", advierten. Son sectores sociales que ahora no tendrán el paliativo del Volver al Trabajo y a los que ya está afectando el rezago en la Asignación Universal por Hijo y en la Tarjeta Alimentar que, como mostró El Destape, continúan perdiendo terreno frente al costo de vida y ya no alcanzan a cubrir ni un tercio de la canasta total (alimentos y servicios básicos). Es decir, en pocos meses, la asistencia estatal perdió una parte sustancial de su capacidad de sostén. Justo cuando la crisis comienza a profundizarse.