Salarios en crisis: 4 de cada 10 buscan otro trabajo porque no alcanza el sueldo

La crisis económica que genera el gobierno de Javier Milei redefine el mercado laboral: cada vez más personas buscan alternativas para sostener sus ingresos. De acuerdo a un relevamiento privado, cuatro de cada 10 trabajadores están intentando conseguir otro empleo, ya sea para complementar o reemplazar el actual. La caída de salarios y la inestabilidad del empleo explican un fenómeno que se expande en todos los sectores.

El deterioro de los ingresos y la incertidumbre laboral están impulsando un cambio en el comportamiento de los trabajadores. Hoy, una porción significativa de la población activa no se conforma con su situación actual y busca nuevas oportunidades. Este fenómeno se registra principalmente entre los jóvenes y adultos jóvenes, es decir, el 77% de los argentinos que se encuentran en estas condiciones.

Este fenómeno no responde únicamente al desempleo, sino también a la necesidad de complementar ingresos. En muchos casos, quienes ya tienen trabajo intentan sumar una segunda actividad ante la pérdida de poder adquisitivo.

Quiénes buscan otro trabajo

El perfil de quienes están en búsqueda es amplio y refleja la heterogeneidad del mercado laboral. De acuerdo con el informe de la Delfos, los trabajadores independientes encabezan la lista, seguidos por empleados del sector privado.

Uno de los datos más llamativos es la presencia de jubilados, que representan el 14% de quienes buscan empleo adicional. Esto evidencia el impacto de la crisis económica no solo en trabajadores activos, sino también en quienes ya están retirados.

Salarios en caída y empleo inestable

La principal razón detrás de esta tendencia es la pérdida de poder adquisitivo. Los salarios no logran seguir el ritmo de la inflación, lo que obliga a muchos trabajadores a buscar nuevas fuentes de ingreso.

A esto se suma la inestabilidad del empleo. Sectores que tradicionalmente generaban puestos formales muestran dificultades, mientras crecen modalidades más precarias o informales. El resultado es un mercado laboral más fragmentado, donde tener un solo empleo ya no garantiza estabilidad económica.

La expansión de la búsqueda de empleo refleja una transformación más profunda. Cada vez más personas combinan trabajos, diversifican ingresos o migran hacia actividades independientes.

Este cambio también implica mayores niveles de desgaste y menor previsibilidad. La necesidad de sostener ingresos en un contexto de crisis económica genera una presión constante sobre los trabajadores.