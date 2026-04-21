¿Poki es legal? La verdad de la popular plataforma de videojuegos gratis

La plataforma fue fundada en Ámsterdam en 2014 por Michiel Van Amerongen y Sebastiaan Moeys. Poki tiene su sede en Amsterdam y cuenta con un equipo de 40 personas trabajando en la plataforma, con el objetivo de crear el mejor patio de juegos online, gratis y abierto a todos. Si querés descubrir los mejores títulos disponibles, podés empezar con los 5 videojuegos gratis más divertidos para descargar en Poki.

Por qué es completamente legal

Poki no piratea ni copia juegos: trabaja directamente con los desarrolladores. En términos de legalidad y legitimidad, Poki es incuestionablemente legítimo. Aloja legalmente juegos producidos por desarrolladores y editores de todo el mundo y tiene asociaciones con muchos de estos creadores. La plataforma opera bajo el modelo freemium, ofreciendo juegos gratis y, a veces, compras opcionales dentro del juego.

La evidencia de su legitimidad está en sus números. Poki lleva operando desde 2014, sirviendo alrededor de 100 millones de jugadores mensuales. El análisis de seguridad independiente de Scam Detector le otorgó una puntuación perfecta de 100 sobre 100 después de examinar 53 factores, incluyendo antigüedad del dominio, información del registrador y calidad del contenido.

Qué tan segura es para chicos y grandes

Poki cumple con la normativa internacional de protección de menores. Opera en pleno cumplimiento de la Regla de protección de la privacidad infantil en línea (COPPA), garantizando que se implementen medidas de seguridad para proteger a los usuarios menores de edad. Además, ofrece controles parentales, lo que permite a los padres monitorear y controlar el contenido al que pueden acceder sus hijos.

En materia de ciberseguridad también está a la altura. Poki ha adoptado varias medidas de ciberseguridad, incluida la transmisión de datos segura y cifrada, un firewall robusto y auditorías frecuentes del sistema. La colaboración con reconocidas empresas de ciberseguridad proporciona a los usuarios un entorno seguro, minimizando el riesgo de posibles amenazas cibernéticas.

Cómo funciona

No hay que bajarse nada ni crear una cuenta para jugar. Poki tiene la mejor selección de juegos online gratis y ofrece acceso instantáneo a todos sus juegos sin descargas, inicio de sesión, ventanas emergentes u otras distracciones. Basta con ingresar a poki.com desde cualquier navegador, en computadora, tablet o celular.

El catálogo es variado y se actualiza constantemente. Incluye títulos de acción, aventuras, puzzles, deportes, multijugador y juegos para chicos más pequeños en una sección separada llamada Poki Kids. Entre los juegos más populares se encuentran Subway Surfers, Temple Run 2, Stickman Hook, Smash Karts y Moto X3M.