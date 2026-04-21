Estas son las 10 mejores películas de Luis Brandoni, según la Inteligencia Artificial

El espectáculo nacional despidió a uno de sus máximos referentes. Tras sufrir un accidente doméstico que derivó en un hematoma subdural, Adalberto Luis Brandoni murió este martes, dejando un legado imborrable en el cine, el teatro y la televisión de nuestro país. La Inteligencia artificial armó un podio con las mejores 10 películas en las que participó el famoso actor.

Nacido en Dock Sud el 18 de abril de 1940, "Beto" Brandoni forjó una trayectoria de más de seis décadas que lo posicionó como un pilar fundamental de la identidad cultural argentina. Su debut en los años 60 marcó el inicio de un recorrido que incluyó títulos imprescindibles de nuestra cinematografía, como La Tregua, La Patagonia Rebelde, Juan que reía y la inolvidable Esperando la carroza.

Su versatilidad le permitió transitar con la misma maestría el drama y la comedia. En la pantalla grande, también protagonizó obras como Made in Argentina, Un lugar en el mundo y Cien veces no debo. En televisión, conquistó audiencias masivas en ciclos como Mi cuñado, El hombre de tu vida y Un gallo para Esculapio. Recientemente, su proyección internacional alcanzó un nuevo hito con la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro.

El teatro fue su otro gran refugio, con interpretaciones memorables en piezas como La fiaca, Parque Lezama y Extraña pareja. A lo largo de su carrera, recibió el reconocimiento unánime de sus pares y la crítica: destacan los Premios Konex de Platino (1981 y 1991), múltiples premios ACE, el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá. En 2015, la Legislatura Porteña lo declaró Ciudadano Ilustre, sellando su vínculo definitivo con el público que hoy lo despide con profunda admiración.

La lista de mejores películas de Luis Brandoni, según la IA

Para armar el podio de producciones de Luis Brandoni, la IA Gemini explicó que consideró tanto el impacto cultural como la valoración crítica:



1. Esperando la carroza (1985): Es la cima de la comedia negra argentina. Brandoni interpreta a Antonio Musicardi, un nuevo rico hipócrita y desbordado. Su entrega en escenas icónicas —como la de las "tres empanadas"— quedó grabada en el ADN del país. Es una sátira perfecta sobre la familia y la clase media.

2. La Patagonia rebelde (1974): En este drama histórico fundamental, Brandoni interpreta a Antonio Soto, uno de los líderes sindicales de las huelgas de 1921. Es una obra maestra del cine político que retrata la represión estatal en el sur argentino, con una actuación cargada de convicción y fuerza.

3. La tregua (1974): La primera película argentina nominada al Óscar. Brandoni forma parte de un elenco estelar en esta adaptación de la novela de Mario Benedetti. Su papel como Esteban Santomé (hijo del protagonista) muestra las tensiones generacionales y la grisura de la vida urbana de la época.

Luis Brandoni ue parte de un elenco estelar en La tregua, la cual fue la primera película argentina nominada al Óscar.

Un retrato conmovedor sobre el exilio y la identidad. Brandoni interpreta a Osvaldo, quien regresa al país tras años en el exterior para reencontrarse con su familia. La película explora la brecha emocional entre los que se fueron y los que se quedaron, con una sensibilidad notable.Estrenada tras el regreso de la democracia, es una obra clave de Alejandro Doria. Brandoni encarna a un médico que lucha contra la desidia de un sistema hospitalario decadente para salvar a un joven. Es un film lleno de esperanza y ética profesional.En este éxito reciente, interpreta a Fontana, un anarquista retirado que se une a un grupo de vecinos para recuperar sus ahorros tras la crisis de 2001. La química con Ricardo Darín y su timing para el humor seco son brillantes.

7. Cien veces no debo (1990): Una comedia de enredos ácida donde Brandoni interpreta al padre de una familia tradicional que entra en pánico cuando su hija queda embarazada. Es un reflejo satírico de la doble moral y los prejuicios de la sociedad argentina de los 90.



8. Mi obra maestra (2018): Brandoni brilla como Renzo Nervi, un pintor huraño, salvaje y en decadencia que se niega a seguir las reglas del mercado del arte. Su interpretación de un hombre políticamente incorrecto es deliciosa y llena de matices.

9. El cuento de las comadrejas (2019): Bajo la dirección de Juan José Campanella, interpreta a un actor en el ocaso de su vida que vive en una mansión con otros veteranos del cine. Un film que homenajea a la "época dorada" con diálogos filosos y un humor muy refinado.

10. No sos vos, soy yo (2004): Aunque su papel es secundario, su intervención como el padre del protagonista (Diego Peretti) es magistral. Aporta la cuota de realismo y sabiduría necesaria en una comedia romántica sobre la ruptura y el duelo emocional.

Bonus track: Si bien es una serie y no una película, no se puede ignorar su trabajo reciente en "Nada" (2023), donde su interpretación del crítico gastronómico Manuel Tamada es considerada por muchos como uno de los puntos más altos de su carrera actual.