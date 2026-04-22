Plan Canje de Samsung: cómo aprovechar tu celular usado

La campaña estará vigente del 20 al 26 de abril.

Samsung anunció en Argentina una nueva edición de su “Semana del Plan Canje”, una propuesta que busca incentivar la renovación de smartphones con beneficios económicos concretos. La campaña estará vigente del 20 al 26 de abril y permite acceder a reintegros de hasta $300.000 al entregar un dispositivo usado como parte de pago.

La promoción está enfocada principalmente en la compra de los modelos Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G, dos equipos de gama media que combinan rendimiento, inteligencia artificial y cámaras de alta resolución. Según informó la compañía, el beneficio se obtiene a través del programa EcoCambio, que acepta celulares de distintas marcas, incluso en condiciones no perfectas.

Cómo funciona el Plan Canje de Samsung

El sistema es simple: el usuario entrega su celular usado y recibe un reintegro que se aplica sobre la compra de un equipo nuevo. En este caso, Samsung permite entregar uno o más dispositivos para maximizar el descuento, lo que puede traducirse en un ahorro significativo.

Además del reintegro, la marca suma otros beneficios. Por ejemplo, el Galaxy A56 5G cuenta con un 10% de descuento adicional y reparación de pantalla sin costo durante el primer año. A su vez, ambos modelos incluyen un 15% de descuento extra para pagos al contado, lo que potencia aún más la propuesta.

Una apuesta por el reciclaje tecnológico

La iniciativa se enmarca en el Mes de la Tierra y apunta a promover el reciclaje de dispositivos electrónicos. El programa no solo permite ahorrar dinero, sino también darle una segunda vida a equipos en desuso, reduciendo el impacto ambiental.

La promoción está enfocada principalmente en la compra de los modelos Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G.

En este sentido, el Plan Canje de Samsung se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan actualizar su celular sin pagar el precio completo. Con beneficios acumulables y la posibilidad de entregar equipos de distintas marcas, la campaña se presenta como una de las opciones más atractivas del momento dentro del mercado tecnológico argentino.