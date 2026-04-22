Se separó una reconocida periodista a poco de anunciar su casamiento

El difícil momento de la periodista.

La periodista y panelista, Nancy Duré, sorprendió al revelar en Puro Show (El Trece), programa del que es parte, que le puso fin a su relación sentimental apenas unas semanas después de haber anunciado su compromiso. La comunicadora compartió la noticia visiblemente emocionada, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, dejando en claro que atravesaba un momento personal muy sensible.

Según explicó, la ruptura estuvo motivada por diferencias que con el tiempo comenzaron a pesar dentro de la pareja. “Está todo bien, pero había cuestiones en las que no terminábamos de ponernos de acuerdo. Todo se dio demasiado rápido, con mucha vorágine y con cosas lindas, pero la semana pasada se dio un episodio en el que me enojé y puse un freno”, expresó durante el programa.

“Esta pelea coincidió con un viaje que él tenía, así que aprovechamos a frenar. Creo que estábamos haciendo encajar algo que ya no encajaba”, relató. La relación había comenzado en diciembre y avanzó rápidamente, al punto de que pocos meses después decidieron comprometerse y anunciar su intención de casarse.

La decisión de terminar la relación

Duré aclaró que fue ella quien tomó la determinación final de terminar el vínculo. “Pasamos cosas re lindas y me quedo con eso. No quiero ahondar mucho para no exponerlo ni a él ni a su familia, porque acá estamos hablando de muy buenas personas. No fue nada grave, sino cuestiones estructurales en las que no encajábamos. Creo que él necesita al lado otro tipo de mujer”, afirmó.

“Más allá de todo siento paz porque di todo lo que podía dar. Por cuestiones de personalidad estábamos chocando mucho y creo que todo eso influyó para tomar esta decisión. Pusimos un stop en la relación y devolví el anillo”, señaló.

La periodista dejó abierta la posibilidad de mantener una conversación futura para cerrar la etapa de la mejor manera. “Hay cosas en las que uno no puede coincidir y nosotros tenemos vidas muy diferentes. El amor no se termina de un día para el otro, pero igual podés notar que algo no te está haciendo bien”, concluyó.