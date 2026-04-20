Agostina Hein, histórica: la increíble marca que la nadadora argentina rompió en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Agostina Hein, histórica: el récord que rompió la nadadora argentina de 17 años en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Agostina Hein hizo historia en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá 2026: a pocos días de cumplir 18 años, la nadadora argentina cerró su participación en la competencia con diez medallas en su haber, nueve de las cuales fueron de oro. De esta manera, se convirtió en la atleta que más preseas doradas obtuvo en una misma edición de este evento, superando a la brasileña Stephanie Balduccini que había conseguido ocho en Rosario 2022.

"La verdad, estoy muy contenta, estoy feliz. Fueron unos Juegos soñados; no puedo pedir un mejor balance", comentó la joven oriunda de Campana tras su última prueba, a la vez que resaltó la importancia del récord obtenido que estaba en manos de Balduccini, una referencia para ella en la disciplina. "Para mí significa mucho porque la admiro, es una nadadora consolidada como yo aspiro a ser tanto a nivel personal como deportivo", manifestó.

"Fueron unos Juegos soñados": con 10 medallas, Agostina Hein fue la gran figura de la delegación argentina en Panamá.

A su corta edad y con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el horizonte, Hein se expresó acerca de su futuro y remarcó que aún está lejos de alcanzar su techo: "Tengo que seguir creciendo, consolidando el proceso. Hoy estoy nadando muchas pruebas y no es fácil sostenerlo, pero tengo que disfrutarlo, darlo todo y así vienen las marcas".

El recorrido de Agostina Hein en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

En una de sus primeras presentaciones, Agostina Hein logró imponerse en los 800 metros libres con un tiempo de 8:22.01. Esa marca le permitió establecer un nuevo récord sudamericano, superando registros recientes, y además liderar un doblete argentino en la prueba, ya que Malena Santillán, otra representante nacional, se ubicó en el segundo puesto. Poco después, volvió a competir en los 200 metros combinados individual, donde también se quedó con la medalla dorada. Allí registró un tiempo de 2:10.82, lo que le permitió batir otra plusmarca sudamericana que se mantenía vigente desde hacía varios años.

Su participación no se limitó a pruebas individuales: la campeona en el Mundial juvenil 2025 disputado en Rumania (en 400 metros medley) también integró el relevo 4x100 metros libres mixto junto a otros nadadores argentinos, equipo que logró el primer puesto con un tiempo de 3:33.82. Ese resultado no solo significó una nueva medalla de oro, sino también un récord en la competencia, en una jornada que reflejó el dominio del conjunto nacional en la pileta.

Con el correr del certamen, la nadadora continuó ampliando su cosecha. En otra jornada volvió a subir a lo más alto del podio en los 200 metros libres, donde registró un tiempo de 1:58.79 y logró mejorar su propia marca. Además, formó parte del equipo argentino que se impuso en la posta 4x100 combinados, sumando una nueva medalla dorada en el torneo.

¿Quién es Agostina Hein, la joven figura de la natación argentina?

Agostina Hein -más conocida como la Vikinga- nació el 24 de abril de 2008 en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Desde los tres años disfruta del agua pero fue a los siete cuando decidió sumarle la arista competitiva. A los 15 años de edad, la joven oriunda de Campana obtuvo la medalla de bronce en el Mundial Junior de natación que se llevó a cabo en Israel y la marca A para el Mundial de Doha en 2024.

Con ese resultado, Hein se convirtió en la segunda atleta argentina en el historial de los Mundiales juveniles en subirse al podio. La anterior en lograrlo fue Delfina Pignatiello en 2017. Ya con 16 años, Hein se hizo presente en Qatar y se quedó con el quinto puesto en los 800 metros libres y el octavo en los 400 metros libre. Meses después, se convirtió en la más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Hein sumó 10 de las 35 medallas que Argentina obtuvo en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

En agosto de 2025 hizo historia para la natación en Argentina: se consagró campeona en los 400 metros medley del Mundial juvenil que se está disputando en Otopeni, Rumania. Con apenas 17 años, la oriunda de Campana, provincia de Buenos Aires, quedó en la primera posición con un tiempo de 4:34.34, rompiendo el récord nacional y sudamericano establecido por Georgina Bardach (4:37.51) en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en los que obtuvo la medalla de bronce.