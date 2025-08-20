Agostina Hein tuvo otra impactante actuación en el Mundial de natación de Rumania

Agostina Hein, imparable: la nadadora argentina volvió a hacer historia en el Mundial de natación juvenil y sumó otra nueva medalla.

Agostina Hein volvió a hacer historia para el deporte argentino. Luego de haberse coronado campeona del mundo en los 400 metros combinados, la joven, de 17 años, obtuvo este miércoles la medalla de plata en los 800 libres del Mundial juvenil de natación que se disputa en Otopeni, en Rumania.

La oriunda de Campana, que había ganado 8 medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, tuvo un ritmo parejo de competencia por el andarivel 7 y finalizó con un tiempo de 8:26.19, el mejor en lo que va de su carrera en la prueba y a menos de dos segundos del récord argentino, que aún ostenta Delfina Pignatiello, ya retirada de la disciplina.

Aunque Hein se mantuvo durante toda la carrera dentro de las 4 mejores, en los 200 metros finales aceleró las brazadas visiblemente y superó a Kseniia Misharina (bronce) y a Sofia Diakova, las nadadoras que representaban a Rusia. A pesar del gran envíon del final y su tremenda resistencia, no le alcanzó para traspasar a Yang Peiqi, la china que ganó el oro con tun tiempo de 8:22.93.

Este logro de la nadadora argentina, que no había participado de las eliminatorias debido a que ya contaba con la clasificación, llega 24 horas después de haber ganado los 400 metros medley, competencia en la que quebró el récord nacional y sudamericano que estaba en manos de Georgina Bardach desde su histórico tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Este viernes, Hein volverá a competir en la Copa del Mundo juvenil. Tras disfrutar de un día de descanso (jueves), la "Vikinga" intentará el viernes clasificar a las finales de los 400 libre y 200 combinados, competencias en las que, aunque no es favorita, con su talento y gran trabajo a cuestas puede volver a meterse en el podio.

¿Quién es Agostina Hein, la joven perla de la natación argentina?

Hein nació el 24 de abril de 2008 en Campana, provincia de Buenos Aires. Desde los tres años disfruta del agua pero fue a los siete cuando decidió sumarle la arista competitiva. A los 15 años de edad, la joven oriunda de Campana obtuvo la medalla de bronce en el Mundial Junior de natación que se llevó a cabo en Israel y la marca A para el Mundial de Doha en 2024.

La campanense, con dicho resultado, se convirtió en la segunda atleta argentina en el historial de los Mundiales juveniles en subirse al podio. La anterior en lograrlo fue Pignatiello en 2017. Ya con 16 años, Hein se hizo presente en Qatar y se quedó con el quinto puesto en los 800 metros libres y el octavo en los 400 metros libre. Todo una hazaña. Luego se convirtió en la más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

La tremenda actuación de Hein en los Juegos Panamericanos de Asunción

En los Juegos Panamaericanos Junior, que se están llevando a cabo en Asunción, tuvieron una grata actividad Argentina. Allí, la nadadora de 17 años brilló en pleno torneo que se lleva adelante en Paraguay. Con esa edad aportó ocho de las 16 medallas que el país consiguió en esta disciplina.

Los segundos Juegos Panamericanos Asunción 2025 llegaron a la mitad de su recorrido y Argentina ya tiene 52 medallas. Sin embargo, en este caso fue la natación la disciplna que más podios aportó hasta el momento. Fue la joven Agostina Hein, que además de sumar doradas rompió récords en el Centro Acuático Olímpico, y consiguió ocho medallas de las 16 en general que trajo este deporte.

Hein, que fue la deportista más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, realizó una tarea brillante en Paraguay. La atleta que de cara a este certamen se preparó en las piletas del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD) y en Zárate, obtuvo la primera dorada para Argentina en los 400 metros libre, donde registró récord de torneo con 4:06.96. Luego, también ganó las pruebas de 200 metros combinado y 400 metros combinado.

Las victorias de Agostina prosiguieron con las plateadas en en las postas 4x100 libre mixto, 4x100 combinado femenino, 4x200 libre femenino y 4x100 combinado mixto y las de bronce en la posta 4x100 libre femenino. Hein, figura de la delegación argentina, dejó Asunción para sumarse al equipo nacional en Rumania, donde disputará el Mundial Junior del 19 al 24 de agosto con Malena Santillán, Cecilia Dieleke y Matías Chaillou, con el objetivo de repetir la medalla de bronce que consiguió en Israel en el año 2023.