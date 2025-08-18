Agostina Hein, la adolescente de 17 años que ganó 8 medallas para Argentina en los Juegos de Asunción

En los Juegos Panamaericanos Junior que se están llevando adelante en Asunción tuvieron una grata actividad Argentina. Es que allí, una nadadora de tan solo 17 años brilló de forma reluciente en pleno torneo que se lleva adelante en Paraguay. Con esa edad aportó ocho de las 16 medallas que el país consiguió en esta disciplina.

Los II Juegos Panamericanos Asunción 2025 llegaron a la mitad de su recorrido y Argentina ya tiene 52 medallas. Sin embargo, en este caso fue la natación la disciplna que más podios aportó hasta el momento. Fue la joven Agostina Hein, que además de sumar doradas rompió récords en el Centro Acuático Olímpico, y consiguió ocho medallas de las 16 en general que trajo este deporte.



Hein, la deportista más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, realizó una tarea brillante en Paraguay. La atleta que de cara a este certamen se preparó en las piletas del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD) y en Zárate, obtuvo la primera dorada para Argentina en los 400 metros libre, donde registró récord de torneo con 4:06.96. Luego, también ganó las pruebas de 200 metros combinado y 400 metros combinado.



La cosecha de Agostina Hein, entrenada por Sebastián Montero, continuó con las plateadas en en las postas 4x100 libre mixto, 4x100 combinado femenino, 4x200 libre femenino y 4x100 combinado mixto y las de bronce en la posta 4x100 libre femenino. Hein, figura de la delegación argentina, dejó Asunción para sumarse al equipo nacional en Rumania, donde disputará el Mundial Junior del 19 al 24 de agosto con Malena Santillán, Cecilia Dieleke y Matías Chaillou, con el objetivo de repetir la medalla de bronce que consiguió en Israel en el año 2023.

Quién es Agostina Hein

Agostina Hein -más conocida como la Vikinga- nació el 24 de abril de 2008 en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Desde los tres años disfruta del agua pero fue a los siete cuando decidió sumarle la arista competitiva. A los 15 años de edad, la joven oriunda de Campana obtuvo la medalla de bronce en el Mundial Junior de natación que se llevó a cabo en Israel y la marca A para el Mundial de Doha en 2024. Con ese resultado, Hein se convirtió en la segunda atleta argentina en el historial de los Mundiales juveniles en subirse al podio. La anterior en lograrlo fue Delfina Pignatiello en 2017. Ya con 16 años, Hein se hizo presente en Qatar y se quedó con el quinto puesto en los 800 metros libres y el octavo en los 400 metros libre. Todo una hazaña. Luego se convirtió en la más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Paris 2024