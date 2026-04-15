Samsung lanzó la 13° edición de Solve for Tomorrow: cómo participar

El programa está dirigido a estudiantes de escuelas públicas de entre 12 y 19 años.

Samsung lanzó en Argentina una nueva edición de Solve for Tomorrow, su programa educativo global que busca impulsar a estudiantes secundarios a crear soluciones tecnológicas con impacto social. La iniciativa, que ya va por su 13° edición, comenzó el 14 de abril con un evento federal en Salta y estará abierta hasta noviembre, convocando a jóvenes de todo el país.

El programa está dirigido a estudiantes de escuelas públicas de entre 12 y 19 años, quienes pueden participar en equipos de dos a cinco integrantes. El objetivo es que identifiquen problemáticas reales de sus comunidades y desarrollen proyectos innovadores aplicando la metodología STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática).

Solve for Tomorrow: tecnología con impacto social

Solve for Tomorrow es una de las principales iniciativas de ciudadanía corporativa de Samsung a nivel global. En Argentina, el programa ya lleva más de una década de desarrollo, con miles de estudiantes y docentes involucrados en proyectos que buscan mejorar la calidad de vida en sus comunidades.

En esta edición 2026, una de las novedades es la incorporación del deporte como eje complementario a la tecnología. La idea es ampliar el enfoque de los proyectos hacia áreas como la salud, la inclusión y el trabajo en equipo, combinando herramientas digitales con actividad física.

El lanzamiento en Salta no fue casual. La provincia ganó la edición anterior con “Solar Pack”, una mochila capaz de almacenar energía solar para cargar dispositivos y brindar iluminación en zonas sin acceso a electricidad, lo que la posicionó como un polo de innovación dentro del programa.

Cómo participar y etapas del programa

Los estudiantes interesados deben presentar sus ideas a través de la plataforma oficial del programa. A lo largo del proceso, los equipos atraviesan distintas etapas: ideación, co-creación, consolidación y una final en la que exponen sus proyectos ante un jurado especializado.

El programa educativo global busca impulsar a estudiantes secundarios a crear soluciones tecnológicas con impacto social.

Además, el programa incluye capacitaciones para docentes y acompañamiento de mentores, con foco en metodologías como Design Thinking y aprendizaje basado en proyectos. Esto permite fortalecer tanto las ideas de los alumnos como el rol de los educadores en el aula.

Con más de 36.000 participantes desde su creación, Solve for Tomorrow se consolida como una de las principales iniciativas que vinculan educación, tecnología e innovación en Argentina, apostando al talento joven para generar soluciones reales y sostenibles.