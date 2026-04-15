Preocupación por la nueva actualización de los smartwatch Samsung que afecta a su batería

Desde hace unos días, los relojes de Samsung están fallando. La última actualización que han recibido está destrozando una de las partes fundamentales de la experiencia: la autonomía. Los reportes que aparecieron en Reddit afectan a gran parte de modelos como el Galaxy Watch 6, 7, 8 y los modelos Ultra. El denominador común es un consumo de energía inesperadamente alto que obliga a cargar los relojes con mucha más frecuencia de lo habitual.

Quién es el responsable

Las investigaciones dentro de la comunidad apuntan a un posible responsable: Google Play Services. Este servicio, esencial para el funcionamiento del sistema, estaría consumiendo más del 10% de la batería total en algunos casos. El dato resulta llamativo, ya que en condiciones normales su impacto debería ser mínimo. La hipótesis más fuerte indica que podría tratarse de una actualización silenciosa o cambios en la gestión desde servidores externos.

Lo que complica el diagnóstico es que el problema afecta incluso a relojes que no instalaron ninguna actualización reciente, lo que apunta a un cambio hecho del lado del servidor, fuera del control directo de los usuarios. Además, en algunos casos la sección de estadísticas de batería dejó de mostrar datos por aplicación, dificultando aún más el seguimiento del problema.

Las soluciones que prueban los usuarios (con resultados parciales)

Las pruebas realizadas por usuarios revelan que algunos procedimientos básicos como reiniciar el dispositivo, borrar la caché o incluso restablecer el reloj a sus configuraciones de fábrica pueden reducir temporalmente el consumo, pero el problema suele reaparecer al cabo de unos días.

La recomendación de la comunidad por ahora es clara: limpiar la caché de Google Play Services en el reloj y reiniciarlo. Si el problema vuelve, la única alternativa real es esperar a que Samsung o Google lancen un parche oficial. Cuándo llegará esa actualización es todavía una incógnita.

Qué dicen Samsung y Google

Por el momento, Samsung y Google no han comentado nada al respecto. Los reportes llevan varios días aflorando en Reddit, pero no hay una solución mágica que acabe con este uso indiscriminado de los servicios de Google. Muy probablemente la compañía ya esté trabajando en una solución para los próximos días. Hasta que llegue esa solución, los usuarios afectados deben convivir con una autonomía notablemente reducida.