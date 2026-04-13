Samsung vs iPhone: quién lidera el mercado mundial en 2026

Samsung alcanzó el 22% de participación, mientras que Apple quedó detrás con un 20%.

Samsung arrancó 2026 con una noticia clave para la industria móvil: volvió a ser el fabricante que más celulares smartphones vende en el mundo. Según datos de la consultora Omdia, la compañía surcoreana recuperó el primer puesto global en el primer trimestre del año, superando a Apple tras varios meses en segundo lugar.

El dato más relevante es la cuota de mercado: Samsung alcanzó el 22% de participación, mientras que Apple quedó detrás con un 20%. Este cambio marca un nuevo capítulo en la histórica competencia entre ambos gigantes, en un contexto donde el mercado apenas creció un 1% interanual.

El impulso de los Galaxy S26

El regreso de Samsung al liderazgo no es casual. La compañía comenzó el año con fuerza gracias al lanzamiento de su nueva gama alta, encabezada por los Galaxy S26. Estos dispositivos apostaron por mejoras más prácticas que disruptivas, pero suficientes para sostener la demanda en el segmento premium.

Además, la marca aceleró la distribución de actualizaciones y reforzó su ecosistema, señales claras de una estrategia enfocada en consolidar su base de usuarios. El buen nivel de preventa de esta nueva generación también fue un factor clave para impulsar los envíos globales.

Cómo quedó el ranking global

Detrás de Samsung y Apple, el podio del mercado mundial de smartphones se mantiene relativamente estable. Xiaomi ocupa el tercer lugar con un 11% de participación, mientras que OPPO y Vivo completan el top 5 con un 10% y 7%, respectivamente.

Este escenario refleja un mercado cada vez más concentrado en pocas marcas, donde los fabricantes chinos siguen siendo relevantes, aunque con mayor presión en los segmentos más económicos.

La compañía comenzó el año con fuerza gracias al lanzamiento de su nueva gama alta.

A pesar del leve crecimiento del 1% en el primer trimestre, el sector enfrenta un panorama complejo. El aumento de costos en componentes y las tensiones en la cadena de suministro siguen condicionando la producción y los precios.

En este contexto, el liderazgo de Samsung no solo responde a sus lanzamientos, sino también a su capacidad de adaptación frente a un mercado más exigente. La pelea con Apple, lejos de definirse, promete seguir siendo uno de los ejes centrales de la industria tecnológica durante 2026.