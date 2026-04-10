Samsung suma a todos sus Galaxy una de las mejores funciones del S26

Samsung ya habilitó la beta de One UI 8.5 en varios modelos recientes.

La barrera entre Android y Apple empieza a desdibujarse. Cada vez más celulares del ecosistema de Google son compatibles con el sistema de intercambio de archivos estilo AirDrop de Apple, y ahora Samsung da un paso clave al ampliar esta función a más dispositivos Galaxy. Hasta hace poco, solo los nuevos Galaxy S26 podían compartir archivos directamente con iPhone, iPad o Mac, pero eso ya cambió.

La novedad llega de la mano de One UI 8.5, la capa de personalización que integra esta compatibilidad. Con su despliegue en fase beta, más modelos de Samsung empiezan a sumarse a esta función, que permite enviar fotos, enlaces y documentos entre dispositivos Android y Apple de forma rápida, sin apps externas ni configuraciones complejas.

Más Galaxy compatibles con el “AirDrop” de Android

Si bien la función todavía no está disponible para todos los equipos, Samsung ya habilitó la beta de One UI 8.5 en varios modelos recientes. Esto significa que, instalando esta versión preliminar, los usuarios pueden acceder desde ahora a la compatibilidad.

Los dispositivos que ya pueden probar esta función son:

Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra

Galaxy Z Flip 6 y Z Fold 6

Galaxy Z Flip 7 y Z Fold 7

De todas formas, la lista no es definitiva. Se espera que, con el lanzamiento oficial y estable de One UI 8.5, la compatibilidad se extienda a más equipos del catálogo Galaxy.

Samsung amplió esta función a más dispositivos Galaxy.

Cómo compartir archivos entre Android y Apple

El sistema funciona a través de Quick Share, la alternativa de Android a AirDrop. Con la nueva actualización, suma la opción “Compartir con dispositivos Apple”.

Para usarlo, hay que seguir unos pasos simples:

Entrar en los ajustes de Quick Share. Activar la opción para compartir con dispositivos Apple. Elegir el archivo y buscar dispositivos cercanos.

Una vez habilitado, los equipos Apple cercanos aparecerán automáticamente al momento de enviar contenido. Y lo mismo sucede al revés: desde un iPhone o una Mac, el celular Samsung aparecerá como destino disponible en AirDrop.

Este avance marca un cambio importante en la interoperabilidad entre ecosistemas, algo que durante años fue una de las principales limitaciones entre Android y Apple. Con One UI 8.5, compartir archivos entre ambos mundos empieza a ser mucho más simple.