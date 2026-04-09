Cómo comprar celulares iPhone y Samsung con más de 30% de descuento y en hasta 18 cuotas

(Fuente: TuTecnoMundo)

Para acceder a las ofertas de celulares, los usuarios deben vincular su tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA a la billetera digital Modo BNA+. Los precios indicados fueron relevados durante la primera semana de abril y pueden variar en adelante.

Samsung Galaxy S25 — 38% de descuento

Precio de lista: $4.032.325. Precio con descuento de 38%: $2.509.999. Disponible en 18 cuotas sin interés de $139.444 con BNA+ Modo, o en 48 cuotas de $119.108 con Préstamos BNA. Cámara triple de 50 MP + 12 MP + 10 MP con zoom óptico 3x. Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas a 120 Hz. Compatible con redes 5G. Batería de 4.900 mAh.

Samsung Galaxy S25 Ultra — 30% de descuento

Precio de lista: $4.642.000. Precio con descuento del 33%: $3.129.999. Pantalla de 6,9 pulgadas Dynamic AMOLED, resolución QHD+, compatible con 5G. Disponible en 18 cuotas sin interés de $173.888 con BNA+ Modo, o en 48 cuotas de $148.530 con Préstamos BNA.

iPhone 16 — 33% de descuento

Precio de lista: $2.487.000. Precio con descuento del 33%: $1.659.999. Disponible en 18 cuotas sin interés de $92.222 con BNA+ Modo, o en 48 cuotas de $78.773 con Préstamos BNA. Cámara dual de 12 MP con mejoras en el modo noche, HDR inteligente y estabilización avanzada.

iPhone 16 Pro Max — 31% de descuento

Precio de lista: $5.458.000. Precio con descuento del 31%: $3.769.999. Disponible en 18 cuotas sin interés de $209.444 con BNA+ Modo, o en 48 cuotas de $178.900 con Préstamos BNA. Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas con ProMotion hasta 120 Hz. Chip A19 Pro. Sistema triple de cámaras de 48 MP. Resistente al agua y polvo IP68.

Cómo acceder a las ofertas

Los pasos son sencillos: tener una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA, descargar y configurar la billetera Modo BNA+, vincular la tarjeta a la billetera y luego ingresar a Tienda BNA+ para seleccionar el celular con descuento. Las 18 cuotas sin interés fijan el precio en pesos y protegen el poder adquisitivo: en un contexto de inflación, pagar a cuota fija implica que el valor real de cada cuota baja con el tiempo.