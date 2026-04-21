Semáforos con inteligencia artificial: la capital provincial que se suma a la lista de ciudades con esta alta tecnología.

La Municipalidad de Neuquén anunció la incorporación de semáforos inteligentes en varias esquinas estratégicas de la ciudad. De esta manera, la capital provincial se suma a la lista de ciudades del país que implementarán esta alta tecnología vial. Desde el municipio indicaron que el proyecto consiste en actualizar 318 cruces, donde actualmente hay semáforos que son regulados manualmente por personal municipal. Los mismos serán reemplazados por un sistema automatizado que funcionará mediante cámaras de evaluación y conteo vehicular.

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, expresó al respecto: "Estamos trabajando con las áreas administrativas correspondientes dándole los retoques finales al pliego licitatorio para tener en enero un decreto que apruebe el llamado", y sobre el funcionamiento comentó: "El sistema priorizará dos arterias fundamentales de la ciudad: la avenida Doctor Ramón y Leloir y la ruta 22 que son vías acceso desde Centenario, Cipolletti y Plottier. Estas troncales estructuran la movilidad urbana, y son las que registran los mayores colapsos en horarios pico".

Cómo funcionarán los semáforos inteligentes de Neuquén

En lo que respecta al mecanismo de los semáforos inteligentes, la subsecretaria explicó: "La inteligencia artificial analizará el flujo vehicular captado por las cámaras y ajustará automáticamente los tiempos de los semáforos", y profundizó: "Lo que va a permitir este sistema es una adaptación del sincronismo de acuerdo a la carga vehicular, lo que va a captar las ubicadas en los sistemas semafóricos es ver cómo viene, cómo se comporta esa carga, y, en base a eso, va a darle continuidad en verde a toda la traza vial que se está recorriendo".

La ciudad de Neuquén implementará semáforos inteligentes. Foto: Fabián Martínez

Por último, sobre cómo funcionará este nuevo sistema inteligente, Rueda Cáceres aclaró que: "Las calles con mayor carga vehicular tendrán prioridad en el tiempo de luz verde, mientras que el resto del sistema funcionará como efecto cascada adaptándose a estas troncales principales".

Cuándo estarán en funcionamiento los semáforos inteligentes

Sobre cuándo estarán en funcionamiento los semáforos inteligentes, Rueda Cáceres indicó: "Esto tiene tres fases, una que tiene que ver con la adaptación y la modernización de los controladores que operan cada sistema semafórico. Luego debemos trabajar en la implementación de un centro de monitoreo de la red de semafórico de nuestra ciudad".

En esta línea, prosiguió: "Y la tercera etapa tiene que ver con que vamos a incorporar cartelería dinámica que se va a acomodar de acuerdo también a la carga vehicular y que va a anunciar las velocidades máximas de cada una de las troncales que son la columna vertebral de la movilidad de nuestra ciudad".

Finalmente, la subsecretaría hizo hincapié en que: "Se va a aplicar en todos los sistemas semafóricos, todos van a estar controlados mediante inteligencia artificial. Ya hay muestras y hay pruebas en otras localidades de nuestro país, que este sistema disminuye un veinte por ciento la trayectoria en el vehículo, y también va a brindar mayor seguridad".