Ataques a periodistas y grupos DDHH en México prevalecieron, mientras crecían desaparecidos: AI

FOTO DE ARCHIVO. México dice que 40.000 de los 130.000 desaparecidos del país podrían estar vivos

CIUDAD ​DE MÉXICO, 21 abr - Los ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas que buscan ‌a cientos de ‌miles de desaparecidos en México prevalecieron en 2025 junto con otros casos de tortura, mientras se incrementaba el número de casos de personas que desaparecen, afirmó el martes Amnistía Internacional (AI).

El organismo dijo, en el capítulo mexicano de su informe mundial anual, que ​particularmente en el ⁠último año, los ataques, amenazas, desapariciones e incluso ‌asesinatos contra miembros de estos grupos fueron ⁠de la mano con la ⁠disminución de mecanismos de protección que suele proporcionar el Gobierno mexicano.

"La cifra de personas desaparecidas aumentó un ⁠10.5% respecto al año anterior. En diciembre, el ​número de casos (...) ascendía a 133,500 ‌personas", dijo el grupo, al ‌destacar, por otra parte, una disminución del 27.4% ⁠en el número de personas que fueron asesinadas en la nación latinoamericana.

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AI sostuvo que, además, México sigue siendo uno de los países con los ​índices más ‌altos de tortura y malos tratos, que son una práctica generalizada, de acuerdo a datos del Índice Global de Tortura, presentados en 2025.

En otra parte de su informe, denominado "La ⁠situación de Derechos Humanos en el Mundo", expresó su preocupación por la comunidad migrante que atraviesa el país -generalmente buscando llegar a Estados Unidos- y que es objeto con frecuencia de extorsión y secuestro, además de enfrentar "dificultades para acceder a atención médica, educación y oportunidades de ‌empleo" en México.

A principios de abril, un comité de Naciones Unidas hizo un llamado para que se examine ante la Asamblea General la situación del país latinoamericano, donde -dijo- "se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas ‌como crímenes de lesa humanidad".

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó el reclamo por considerarlo de "orientación más política".

El Alto Comisionado de ‌Naciones Unidas, ⁠Volker Türk, se encuentra en una visita de cuatro días a México, donde se ​espera que el miércoles ofrezca un mensaje a la prensa sobre la situación de derechos humanos en el país.

Con información de Reuters