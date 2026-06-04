Frente a la falta de respuesta de Vidal, la Policía de Santa Cruz estalló y se acuarteló frente a la Casa de Gobierno

El gobernador Claudio Vidal se enfrenta a una jornada de creciente conflictividad en Santa Cruz a raíz del acuartelamiento de la Policía provincial, una medida de fuerza impulsada por la falta de respuestas a los reclamos salariales y de condiciones laborales. La protesta, que comenzó el pasado 2 de junio con la instalación de carpas frente a la Casa de Gobierno, se extendió a distintos puntos de la provincia con la adhesión de efectivos del Servicio Penitenciario, Bomberos y la Policía.

El conflicto también expuso tensiones internas dentro de la fuerza. Los manifestantes sostienen que la conducción policial designada por Vidal, encabezada por el comisario general Diego Agüero, no dio respuesta a los reclamos, notas formales y pedidos de audiencia presentados por el personal.

Bajo la consigna "Por un sueldo digno, por el reconocimiento de nuestros derechos y por mejores condiciones laborales", los efectivos profundizaron las medidas de protesta. En ese contexto, la decisión del Gobierno de convocar al Consejo del Salario sin incluir a los policías retirados generó un fuerte malestar entre los sectores involucrados en el reclamo.

Previa al conflicto

La disputa salarial entre el Gobierno provincial y los efectivos de seguridad tiene antecedentes que se remontan a febrero, cuando integrantes autoconvocados de la Policía y del Servicio Penitenciario presentaron un petitorio en el que reclamaron la convocatoria urgente a una mesa de negociación salarial y una recomposición de haberes.

El documento, entregado el 8 de febrero en Río Gallegos, describió un escenario de fuerte deterioro económico para el sector. Según los agentes, los salarios acumularon una pérdida del 67% de su poder adquisitivo entre 2024 y 2026, situación que habría llevado a gran parte del personal a percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia.

El planteo incluyó un pedido concreto para elevar el salario de bolsillo de un agente a 3,8 millones de pesos. Además, los trabajadores solicitaron el pago completo de los viáticos, al señalar que actualmente solo se reconoce la mitad de ese concepto. Otro de los puntos planteados fue la creación de un adicional por insalubridad. Los efectivos argumentaron que desarrollan sus tareas en contextos de exposición permanente a situaciones de violencia, altos niveles de estrés y riesgos físicos y psicológicos.

El acuartelamiento

La primera adhesión comenzó en Pico Truncado en el que se instalaron carpas frente a la Comisaría primera y segunda, y a continuación empezaron a activarse de manera reactiva la coordinación de otros grupos de Policía en toda la provincia.

Luego, el miércoles comenzó en Río Gallegos con retención de servicios el Servicio Penitenciario, junto con los bomberos y las comisarías de la capital. Además, se han sumado últimas horas en dependencias de Servicio Penitenciario de Caleta Olivia también con carpas frente a las comisarías.

Según expresó el medio Opi Santa Cruz, fuentes policiales confirmaron que desde el Comando Radioeléctrico, el Comisario Galeano llegó para disuadirlos de manera amenazante y los policías involucrados migraron hacia la carpa que tienen instalada en la calle Alcorta.

A través del desarrollo de asambleas, la Policía debatió las acciones a seguir. Fue así que para el mediodía del miércoles, todos los cuarteles de bomberos de la capital se sumaron al reclamo e implementan una medida de fuerza que coincidente con el reclamo general de la policía de Santa Cruz.