Ley de Glaciares en Santa Cruz: la Justicia revocó el fallo que frenaba la reforma en la provincia

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Preservación de los Glaciares en la provincia de Santa Cruz. De esta manera, la normativa nacional vuelve a estar plenamente vigente en todo el territorio santacruceño y profundiza el avance del saqueo de recursos naturales que busca establecer el gobierno de Javier Milei.

La decisión del Tribunal de alzada se dio tras un planteo de la Procuración del Tesoro de la Nación, que apeló la suspensión dictada originalmente por el Juzgado Federal de Río Gallegos. La primera medida provisoria había sido promovida por el Municipio de El Calafate, junto a concejales y legisladores provinciales y nacionales, quienes cuestionaban la constitucionalidad de la ley sancionada en el Congreso en abril pasado.

Los jueces de la Cámara Federal, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, coincidieron con el reclamo del Estado Nacional, el cual advertía que el fallo de primera instancia "no contiene ninguna evaluación sobre las disposiciones de la ley que decide suspender". El juzgado de Río Gallegos había congelado los efectos de la norma de forma provisional, sin haber emitido todavía una decisión judicial sobre el fondo del asunto.

En cuanto al análisis de la medida cautelar que había sido concedida en primera instancia, los magistrados remarcaron que “es una ley sancionada por el Congreso de la Nación, lo cual exige extremar la prudencia con la que la cuestión debe ser evaluada…no sólo de la presunción de legitimidad que reconocen los actos públicos, sino del irrestricto respeto con el que debe ser observado el principio republicano de la división de poderes”.

A su vez, consideraron que “la sentencia en crisis no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad” porque no se dedica a “enunciar las novedades introducidas por la Ley 27.804 (la cual no luce ni siquiera mencionada) o desarrollar los fundamentos fácticos y/o jurídicos” que entrarían en contradicción con los principios generales de la Constitución nacional.

Al revocar la cautelar, la Cámara también instó de forma urgente al juez de instrucción a regular la inscripción del expediente en el Registro Público de Procesos Colectivos.

Cuántos glaciares hay en la Argentina: su ubicación exacta

De acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares (ING), que se creó con la aprobación de la Ley Nacional de Glaciares (26.639) en 2010, en Argentina hay 16.968 cuerpos , de los cuales 16.078 son glaciares en la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur.

En términos de superficie son 8.484 km2 (848.400 hectáreas) dentro del territorio argentino cubiertos de estos cuerpos inventariados, de los cuales se encuentran 5.769 km2 en la Cordillera de los Andes y 2.715 km2 en las Islas del Atlántico Sur.

El 70% de estos más de 16 mil glaciares inventariados se encuentran en los Andes Centrales y Desérticos, que comprenden las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Mendoza.

Respecto al tipo de glaciares que hay en cada provincia, los Glaciares de Escombros (GdE),—formaciones típicas del ambiente periglacial, compuestas por hielo cubierto de sedimentos— representan apenas el 12% de la superficie glaciar total. Sin embargo, su distribución no es uniforme: el 82% se concentra en los Andes Centrales y otro 13% en los Andes Desérticos.