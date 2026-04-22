Aparecieron nombres de jugadores en el escándalo de prostitución en la Serie A de Italia

Escándalo Italia: una red de prostitución VIP salpica a figuras del fútbol tras una investigación judicial con millones incautados.

El escándalo que se reveló en las últimas horas sobre una presunta red de prostitución VIP, sacude al fútbol de Europa. A través de una investigación, se comprobó que la empresa acusada está relacionada a varios futbolistas de la Serie A y figuras internacionales. El caso, que combina lujo, fiestas privadas y servicios exclusivos, expone conexiones con jugadores de renombre y abre interrogantes sobre el alcance real de la trama en Italia.

El escándalo en Italia tomó dimensión global tras conocerse los detalles de una estructura que operaba bajo una fachada de servicios premium. La investigación judicial destapó un entramado que ofrecía experiencias de alto nivel: cenas en restaurantes exclusivos, acceso a clubes nocturnos, alojamiento en hoteles cinco estrellas y compañía de mujeres seleccionadas.

Todo funcionaba a través de redes sociales, principalmente mediante la cuenta “Madeluxuryconcierge”, que mostraba imágenes junto a deportistas y celebridades para atraer clientes de alto perfil. El operativo policial permitió incautar más de 1,2 millones de euros, cifra que refleja la magnitud económica de una red que habría operado durante años sin interrupciones.

Los futbolistas que aparecen en la investigación

Con el avance de la causa comenzaron a surgir nombres que generaron impacto en el mundo del fútbol. Entre los jugadores vinculados figuran el defensor del Real Madrid Dean Huijsen y el delantero nigeriano Victor Osimhen, actualmente en el Galatasaray tras su paso por Napoli.

También aparecen futbolistas de la Serie A como Luca Pellegrini y Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli y selección italiana) y Samuele Ricci del Milan. La lista se completa con Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini, y la aparición del exdelantero inglés Wayne Rooney, quien fue fotografiado junto a uno de los presuntos organizadores.

Luca Pellegrini aparece en las publicaciones de la empresa en sus redes sociales.

Daniel Maldini, uno de los que la empresa utilizaba para promocionar su imagen.

Fiestas, lujo y figuras del deporte

Las imágenes difundidas en redes sociales fueron clave para dimensionar el perfil de los eventos. En ellas se observan fiestas privadas con gastronomía de alto nivel, bebidas premium y grupos de mujeres acompañando las celebraciones.

Entre los registros que se viralizaron también aparece el múltiple campeón olímpico Usain Bolt, lo que amplificó aún más el alcance mediático del caso. Este material, aunque luego fue eliminado de las plataformas, ya había sido guardado por usuarios, lo que permitió reconstruir parte de la operatoria.

Usain Bolt en una de las fiestas organizadas por la empresa denunciada.

Cómo funcionaba la organización

La red no solo ofrecía servicios de compañía, sino también paquetes completos que incluían viajes exclusivos —principalmente a destinos como Mykonos—, traslados privados y acceso a discotecas selectas.

Según la investigación, el sistema contaba con más de un centenar de mujeres, quienes recibían el 50% de las ganancias por servicio y debían afrontar los costos de alojamiento. Las edades de las participantes oscilaban entre los 18 y 30 años, combinando acompañantes profesionales con jóvenes atraídas por el ambiente nocturno.

Drogas, pandemia y continuidad del negocio

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta provisión de sustancias recreativas, en particular óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”.

Las escuchas judiciales revelan pedidos concretos durante las reuniones: “Estamos en el Duca, en Me Milan, necesitamos globos”, se escucha en una de las conversaciones, lo que confirma la logística activa del grupo.

Además, testimonios incorporados a la causa indican que la actividad no se detuvo durante la pandemia de COVID-19. “Trabajábamos casi todas las noches, incluso durante el confinamiento”, declaró una de las mujeres involucradas.

Detenciones y avance judicial

La causa, liderada por la fiscal adjunta Bruna Albertini junto a la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán, derivó en la detención de los principales sospechosos.

Entre ellos se encuentran Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, señalados como responsables de la organización, quienes permanecen bajo arresto domiciliario por orden de la jueza Chiara Valori. Los cargos incluyen facilitación y explotación de la prostitución, además de lavado de dinero.