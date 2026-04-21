Escándalo de prostitución en la Serie A Italia: 70 jugadores y un piloto de F1 involucrados

Escándalo de prostitución en la Serie A del fútbol de Italia.

Un escándalo de prostitución sacude a la Serie A de Italia, ya que involucra a 70 jugadores y hasta a un piloto de la Fórmula 1. En pleno desastre de la Selección por haber quedado afuera del Mundial por tercera vez consecutiva, ahora el Calcio tampoco se salva del caos general que transita el fútbol de elite de aquel país. Hay integrantes de los planteles de los tres clubes más grandes a nivel nacional: Juventus, Inter y Milan.

La cuestión ahora es que salió a la luz un sistema de prostitución cuya organización comenzó en 2019, en Milán, y realizó fiestas incluso durante la pandemia de coronavirus. Además, cuentan que se ofrecía "gas de la risa" después de los partidos. La investigación al respecto ya está en curso y se trata apenas de los primeros capítulos de esta lamentable historia.

Los jugadores de la Serie A de Italia y el piloto de F1, cuyas identidas fueron preservadas hasta el momento, contrataron como clientes a prostitutas y consumieron drogas durante las fiestas que organizaba una compañía que ofrecía sus servicios por las redes sociales. El 23 de agosto de 2024, una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar lo que había vivido desde 2019 en un edificio de Cinisello Balsamo, a las afueras de la ciudad.

El caso, adelantado por el reconocido diario deportivo local La Gazzetta dello Sport, apunta a una organización que actuaba bajo la tapadera de empresa de eventos llamada Ma.De Milano, especializada en el ocio nocturno. Sin embargo, en la práctica, según la Fiscalía, era el eje de una red de prostitución con una facturación superior a 1,2 millones de euros.

Los servicios incluidos tras los partidos

Los privilegios por asistir a este tipo de encuentros exclusivos. había paquetes que incluían locales de moda y hasta podían terminar en habitaciones privadas con escorts. Espacios como Pineta Milano, Langosteria Bistrot o Voya Rooftop formaban parte del circuito habitual. “Durante esas noches, las jóvenes eran invitadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con los huéspedes, seleccionados principalmente entre futbolistas profesionales”, recogen documentos de la Fiscalía difundidos por Tg1.

Para garantizar la discreción, la organización evitaba hoteles convencionales y utilizaba sus propias estancias en Cinisello Balsamo. El servicio se promocionaba incluso en redes sociales, dirigido a clientes dispuestos a pagar “sumas significativas”.

Escándalo de prostitución en la Serie A del fútbol de Italia.

¿Qué es el "gas de la risa" que ofrecían en las fiestas?

Se trata nada menos que de una peligrosa sustancia psicoactiva, pero al mismo tiempo es indetectable mediante las pruebas antidopaje estándar, lo que lo hacía especialmente atractivo para deportistas de élite. En las escuchas telefónicas se refleja un uso intensivo del gas: “Necesitamos globos... Estamos en el Duca, en Me Milan”, se repetía, según recogen los diversos medios italianos. No solamente Milán era el centro de la escena: durante los veranos, todo se trasladaba a Mykonos (Grecia) y, según la testigo principal, se organizaban fiestas casi a diario.

Los 4 detenidos y más de un millón de euros incautados

La operación de la Guardia Civil di Finanza se ha saldado con cuatro detenidos, considerados el núcleo de la organización. Entre ellos están Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, principales responsables, quienes han sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario. Se enfrentan a delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.