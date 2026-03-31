Franco Colapinto viene con Alpine a Buenos Aires, con la mira en recuperar el GP de Argentina

Franco Colapinto viene a Argentina para exhibir el Alpine en la Capital (foto: Alpine).

Franco Colapinto se presentará con un Alpine en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo inmediato de aprovechar el parate en la Fórmula 1 por las suspensiones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, la meta a largo plazo es otra y mucho más ambiciosa: volver a tener una fecha en Argentina en el calendario, cuestión que no ocurre desde abril de 1998.

El Gobierno de la Ciudad confirmó que la presencia del piloto bonaerense de 22 años en el territorio porteño se llevará a cabo el domingo 26 de abril del 2026. Si bien no se comunicó oficialmente el horario, sería a partir del mediodía para que quienes concurran puedan disfrutar de un espectáculo único. Es que hace 14 años que un equipo de la máxima categoría del automovilismo no se presenta en el país, desde que lo hizo el australiano Daniel Ricciardo con el Toro Rosso en el 2012.

“Nos vemos en casita, vengan todos”, les pidió el ex Williams a sus compatriotas a través de las redes sociales de cara al histórico evento denominado "Road Show". Si bien todavía no salieron a la venta las entradas, la organización ya calcula la presencia de más de 70.000 personas, si se tiene en cuenta que cuando estuvo Ricciardo hubo alrededor de 50.000. La transmisión en vivo, por ahora, será exclusiva de Disney+, la plataforma de ESPN.

Colapinto llega a Buenos Aires con Alpine: el comunicado del gobierno de la Ciudad

FRANCO COLAPINTO Y 'BWT ALPINE FORMULA ONE TEAM' TRAEN LA FÓRMULA 1 A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN UN HISTÓRICO ROAD SHOW

LA CIUDAD MÁS LINDA DEL MUNDO SE CONVERTIRÁ EN UN CIRCUITO CALLEJERO EL 26 DE ABRIL

Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026

Franco Colapinto se prepara para encender las calles de su ciudad natal, Buenos Aires, mientras la Fórmula 1 regresa a Argentina para un evento de demostración histórico.

Franco conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en las calles del barrio de Palermo el 26 de abril de 2026, marcando la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires.

El Lotus que seguramente se utilice en la exhibición.

En el proceso, Franco se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, marcando un momento único para el automovilismo nacional y para el disfrute de los apasionados fanáticos de Argentina.

Franco Colapinto, piloto del BWT Alpine Fórmula One Team: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial.”

El evento posiciona a la Ciudad de Buenos Aires en el mapa global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1, acercando a los fanáticos argentinos a una disciplina que actualmente atraviesa uno de sus mayores crecimientos a nivel mundial.

El anuncio oficial de Mercado Libre que fue compartido por Alpine y el propio Colapinto.

La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:



● Un sector abierto y gratuito.

● Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

● En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

● El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a boxes.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “la más linda del mundo” con la promoción de eventos deportivos de alcance internacional y consolida su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte, además de proyectarla como un centro estratégico de cultura, entretenimiento y grandes eventos globales.

Entre los sponsors confirmados se encuentran Mercado Libre, YPF, Latin Securities, Claro, Motorola, PAX Assistance, Green Armor, Mercado Pago y Heineken, que desarrollarán activaciones especiales durante toda la jornada. Será transmitido por ESPN y Disney+ Plan Premium, media partners oficiales del evento.

La producción está a cargo de MICA Comunicaciones 360, responsable de la producción general y diseño de pista, junto a Dale Play, que lidera el desarrollo de la experiencia, el contenido, comunicación y comercialización del evento.

El recorrido del Alpine de Colapinto en Buenos Aires

Como parte de Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 km, dónde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día.

El recorrido que realizará Colapinto en Buenos Aires (gentileza gobierno de CABA).

¿Cómo sacar entradas para ver a Colapinto en Buenos Aires?

Preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago, con 3 cuotas sin interés disponible a partir del 6/4 a las 16 hs.

Venta general a partir del 07/04 a las 16 hs con todos los medios de pago. Podés seguir accediendo al beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago.

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La presencia de Colapinto en Buenos Aires y la reforma del Gálvez, fundamentales para soñar con el GP de Argentina

Si bien la ilusión hay que imaginarla recién desde el 2028 en adelante, lo cierto es que se van dando pequeños pasos en esta dirección. El gran objetivo apunta directamente a un evento que, por el canon anual, oscilaría los 40 millones de dólares en un contrato por cinco temporadas hasta el 2031, inclusive. En este sentido, Ciudad de Buenos Aires tiene un rol preponderante y necesario.

El predio de 189 hectáreas, el más grande de la Capital, le corresponde al Estado porteño. En la actualidad existen tres empresas promotoras locales para poder organizar la competencia y las charlas son constantes con Formula One Management (FOM), la firma que maneja los derechos comerciales de "La Máxima" y su difusión.

Según pudo averiguar El Destape, el proyecto general apunta a tener la F1 en Buenos Aires en 2028. No obstante, para que ello se concrete hay una serie de pasos a cumplir.