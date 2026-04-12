Nico Paz ilusiona a la Selección Argentina antes del Mundial 2026: el golazo del mediocampista en Como vs. Inter

Nico Paz anotó un golazo pero no alcanzó: el Como cayó por 4 a 3 de local ante Inter de Milán por la Serie A.

Nico Paz brilló una vez más en Italia durante el duelo entre el Como 1907 y el Inter de Milán por la fecha 32 de la Serie A: el mediocampista argentino generó un penal a favor y convirtió el segundo gol del encuentro, que terminó con victoria del 'Neriazzurri' por 4 a 3 en condición de visitante. A pesar de la derrota, el volante de 21 años fue una de las figuras y ratificó, una vez más, el gran momento que atraviesa en la temporada y que ilusiona a la Selección Argentina a menos de tres meses del comienzo del Mundial 2026.

A falta de un minuto para el final de la primera mitad y con el marcador 1 a 0 a favor de los dirigidos por Césc Fábregas, Paz recibió una buena asistencia de su arquero Jean Butez, trasladó la pelota hasta el borde del área y soltó un preciso remate de zurda que venció a Yan Sommer. Es el gol número 12 para el joven futbolista, once de los cuales convirtió en este certamen; el restante fue por la Copa de Italia en la victoria por 3 a 1 ante Fiorentina en los octavos de final.

Antes, el jugador de la 'Albiceleste' había participado directamente de la acción del primer tanto: tras un disparo suyo, el español Álex Valle capitalizó el rebote para abrir el marcador a los 36 minutos. También fue clave para el gol del descuento sobre el final del partido, ya que recibió una dura infracción de Ange-Yoan Bonny que derivó en el penal que Lucas Da Cunha convirtió.

Los números de Nico Paz en su carrera

Clubes : Real Madrid de España y Como de Italia.

: Real Madrid de España y Como de Italia. Partidos jugados : 139 (+8 con la Selección Argentina)

: 139 (+8 con la Selección Argentina) Goles : 36 (+1).

: 36 (+1). Asistencias : 23 (+1).

: 23 (+1). Títulos: Supercopa de España 2024, LaLiga 2024 y UEFA Champions League 2024 con el Real Madrid.

El presente de Nico Paz que ilusiona a la Selección Argentina

El buen rendimiento del joven nacido en España no pasó desapercibido para Lionel Scaloni en la Selección Argentina: fue uno de los habituales convocados del entrenador en las últimas presentaciones del combinado nacional y en ellas demostró que está a la altura del nivel de sus compañeros. Si bien aún no hay precisiones, se perfila como una fija dentro de los 26 elegidos para ir al Mundial.

Nico Paz tiene su lugar casi asegurado entre la lista de 26 convocados por Scaloni para el Mundial.

El resumen de la victoria de Inter sobre Como por la Serie A

La jugada que derivó en la apertura del marcador tuvo participación de Nico Paz, quien tras conducir el balón desde tres cuartos de cancha, eludió a un defensor dentro del área y sacó un remate que fue contenido por el arquero rival. En el rebote, Álex Valle apareció para empujar la pelota y establecer el 1 a 0 parcial.

El aporte del argentino no se limitó a ese momento: a lo largo del encuentro, se mantuvo como una pieza clave en la generación de peligro y fue determinante en distintas acciones que complicaron a la defensa rival. Incluso, su intervención terminó provocando un penal que permitió a su equipo seguir en partido en los minutos finales, aunque no alcanzó para revertir el resultado.

En cuanto a la tabla de posiciones, el triunfo le permitió al Inter (que no contó con Lautaro Martínez, desafectado por lesión) consolidarse en la cima con 75 puntos, ampliando la diferencia sobre el Napoli, que quedó como escolta con 66 unidades. Esta ventaja, a falta de seis fechas, deja al conjunto nerazzurro en una situación favorable para encaminarse hacia la consagración en la Serie A.